El cambrer agredit a Manresa es recupera favorablement

El cambrer de Manresa que dissabte a la matinada va ser agredit per un client que li va trencar una copa al cap es recupera favorablement de les ferides i aquesta setmana ja podrà tornar a treballar, segons va explicar ahir el responsable del bar afectat, Reptilia (antic karaoke Dainzu), situat al carrer Vilanova, número 15.

Inicialment, en el comunicat enviat als mitjans de comunicació sobre els fets, la Policia Local havia fet constar l'adreça d'un altre bar, El Mesón, situat al número 14. En realitat, però, els fets van succeir al número 15, on hi ha el Reptilia, segons va confirmar ahir el cos policial. D'altra banda, l'amo del bar va afegir ahir que l'agressor va tornar l'endemà al local, però no li van permetre l'entrada i va marxar sense causar incidents.