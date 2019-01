Els tripulants de cabina de Ryanair desconvoquen la vaga prevista per al 10 i 13 de gener

Els sindicats dels tripulants de cabina de Ryanair SITCPLA i USO han desconvocat aquest dimecres a la matinada la vaga prevista per al 10 i 13 de gener després d'arribar a un acord amb la direcció de l'aerolínia que ara haurà de ser ratificat per les respectives assemblees. L'acord ha arribat després d'hores de negociacions, que han acabat poc després d'un quart de cinc de la matinada, i segons el qual els treballadors estaran sota el marc jurídic i laboral espanyol. A més, la companyia es compromet a iniciar la negociació del primer conveni col·lectiu de forma immediata. Aquest darrer punt, destaquen els indicats en un comunicat, era "impensable" fa uns mesos. D'aquesta manera, les dues parts poen fi a un any i mig de disputes i convocatòries de vaga.

Les assemblees se celebraran els pròxims dies en les diferents bases de la companyia i es detallarà com aquest acord afecta cada treballador. Tot seguit, els tripulants de cabina l'hauran d'aprovar perquè entri en vigor. Segons el comunicat d'USO i SITCPLA, un dels principals èxits de l'acord és "la garantia d'estabilitat en l'ocupació i millora de les condicions laborals", a més de la "principal reivindicació" dels sindicats com era l'aplicació de la legislació espanyola.

Inicialment, els tripulants de cabina de Ryanair havien convocat mobilitzacions per a aquest dimarts i el dijous i diumenge que ve. La vaga d'aquest dimarts es va anul·lar dilluns a la nit després d'una reunió de diverses hores amb la companyia aèria. Les parts ja es van emplaçar a continuar negociant dimarts a la Direcció General de Treball fins que aquest dimecres, quan passaven cinc minuts d'un quart de cinc de la matinada, s'ha pogut segellar l'acord.

A finals de l'octubre passat, Ryanair també va acordar amb SEPLA que els sindicats contractats a l'Estat se'ls apliqui la legislació espanyola a partir d'aquest 31 de gener.



Dues convocatòries de vaga al setembre i juliol



Pel camí, els sindicats dels tripulants de cabina van convocar dues vagues durant el 2017 per reclamar una millora de les condicions de treball. La darrera es va produir el 28 de setembre, amb una aturada de 24 hores que va obligar a suspendre uns 160 vols arreu d'Europa, concretament a l'Estat, Bèlgica, Holanda, Portugal, Itàlia i Alemanya.

Anteriorment, els treballadors van convocar dues jornades seguides, el 25 i 26 de juliol, amb uns 180 vols cancel·lats entre els dos dies des dels tres aeroports catalans on opera l'aerolínia.