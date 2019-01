Arrimadas: «Només tenim un soci a Andalusia i es diu PP»

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat que a Andalusia "només hi tenen un soci de govern i es diu Partit Popular", en referència al suport de Vox per facilitar la formació de govern. En aquest sentit, Arrimadas ha etzibat que "a alguns els agradaria que la realitat fos una altra", i ha afegit que entén que el PSOE "estigui rabiós" i vulgui "posar moltes ombres" perquè els han pres el seu 'cortijo'. En una roda de premsa al Parlament, la líder de Ciutadans també ha destacat que, juntament amb el PP, tenen "prou força per governar" tot i fer-ho en minoria, i ha apuntat que els acords de govern són "molt bons i raonables". "Hem demostrat que una altra política és possible", ha assegurat.

En referència al polèmic suport de Vox per facilitar la investidura i la formació de govern, Arrimadas ha recriminat que no es pugui criticar el contingut de l'acord de govern i que, per això, se centrin els retrets en el suport de la formació d'ultradreta. "L'acord de govern és amb el PP, a Andalusia no hi tenim més socis" ha assegurat de manera contundent. De la mateixa manera, Arrimadas ha afirmat que tant ells com el seus aliats a Europa, Liberals Europeus, tenen clar que "no es pot arribar a acords de govern ni amb populistes ni amb nacionalistes", i ha defensat que això és el que no han fet a Andalusia.

La líder taronja també s'ha dirigit al PSOE per retreure'ls "voler posar ombres" en referència al suport de Vox, i ha lamentat que posin "el focus on volen". En aquest sentit, Arrimadas ha celebrat que després de 40 anys amb Andalusia governada per un mateix partit finalment hi hagi hagut un canvi amb un acord "centrat i moderat". De la mateixa manera, ha afegit que a la societat andalusa hi havia un "neguit generalitzat brutal" que feia necessari aquest canvi.

D'altra bada, la líder de Ciutadans ha assegurat que juntament amb el PP tenen "força per poder liderar un projecte". En aquest sentit, Arrimadas ha reconegut que l'acord amb els populars no és suficient per aconseguir la majoria absoluta, però ha afirmat que serà un govern "amb estabilitat".

En aquest sentit, Arrimadas ha posat èmfasi en les noranta mesures acordades amb el PP i que assegura que són "una molt bona notícia" per als andalusos, ja que són "centrades i raonables". Segons ha explicat, l'acord té tres eixos principals, que són la regeneració democràtica, la reactivació econòmica i la millora dels serveix públics, evitant duplicitats en la gestió. A més a més, Arrimadas ha afirmat que aquests acords són "taronges", i que no s'haurien aconseguit sense la pressió de la seva formació, que ha qualificat de "determinant".

La líder de Ciutadans ha celebrat aquest acord de govern i ha avisat que no serà l'últim. "A les properes eleccions sortirem a guanyar, volem liderar governs", ha assegurat. En aquest context, Arrimadas ha destacat que Ciutadans ha demostrat ser "decisiu" a Andalusia i que encara "pot ser-ho més".