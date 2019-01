Junyent celebra l'arxivament de la causa per donar suport a l'1-O i admet que no ho esperava

«No m'esperava aquesta decisió ara. No sabia com evolucionaria, però pensava que, en tot cas, no s'arxivaria fins després de les eleccions municipals», admetia ahir l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, a aquest diari. «Això ens donarà força a les eleccions, perquè vam fer el que la majoria de manresans demanaven als seus representants, que era que es pogués votar», va afegir.

«Estic content, i no només per a mi, sinó també per la meva família i la gent que em va donar suport en aquell moment», va manifestar l'alcalde manresà. I va fer notar que, tot i que tenia la «consciència tranquil·la», no les tenia totes: «De la mateixa manera que hi ha presos polítics i exiliats, doncs nosaltres tampoc no sabíem com evolucionaria».

L'alcalde moianès, Dionís Guiteras, també va mostrar ahir públicament la seva satisfacció. «Les urnes són l'expressió civilitzada de la voluntat popular», va assegurar. «És evident que resoldre conflictes polítics a les urnes no pot ser mai delicte», va afegir. Tant Guiteras com Ju-nyent van agrair la tasca dels advocats que els han defensat, així com la de tota la resta de lletrats que porten causes de l'1-O.

La fiscalia de Manresa va arxivar ahir les diligències que havia obert contra l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i contra el de Moià, Dionís Guiteras, en relació al decret de convocatòria de l'1-O, tot argumentant que "no van col·laborar efectivament" en l'organització del referèndum.

Junyent i Guiteras van ser dos dels cinc batlles de la Catalunya Central que l'octubre del 2017 van ser citats pel fiscal de Manresa, arran de la instrucció de la fiscalia de l'estat d'investigar tots els alcaldes que haguessin signat el decret. Tant Junyent com Guiteras es van acollir al dret a no declarar.