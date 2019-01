Nani Roma: "És important mantenir-se aquí i seguir a aquest ritme"

El pilot de Folgueroles, resident a Santra Maria de Marlès Joan 'Nani' Roma (Mini) s'haa mostrar satisfet després d'ascendir a la tercera posició de la general del Ral·li Dakar i va assegurar que és "important" mantenir-se en aquesta part de la classificació i seguir a "aquest ritme" després de la quarta etapa del raid que es disputa aquest any al Perú.

"Ha estat una especial molt complicada, molt recta i amb molt fesh fesh. No hem fet el temps que ens hagués agradat, sincerament, però per estar amb els de davant avui hi hagués hagut de prendre molts riscos, i era etapa marató, sense assistència mecànica. Per tant, crec que hem d'estar contents ", ha indicat Roma després de cobrir 663 km d'enllaç i 406 d'especial.

"Hem fet una bona feina i el cotxe ha funcionat molt bé. No hem punxat, de manera que tenim rodes bones per demà. L'T4 crec que ens porta alguna més, per tant podrem sortir amb rodes noves. Ara és important mantenir-se aquí, seguir a aquest ritme, córrer com ho estem fent i seguir el pla de l'inici. al final veurem si resulta o no ", va afegir el de Folgueroles.

"Era una especial de buggies, i Nasser amb el 4X4 ha fet un temps espectacular. Ho he parlat amb Álex (el seu copilot), per fer avui el temps de Nasser amb un 4x4, jo hagués hagut de prendre molts riscos i no hem cregut oportú prendre'ls ", va finalitzar el pilot de Mini.