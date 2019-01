El Fuenlabrada venç al límit i manté esperances de Copa

El Montakit Fuenlabrada es va retrobar a si mateix en el joc, la defensa i l'encert triplista per derrotar, no sense emoció, un Monbús Obradoiro que va tenir una última possesió per guanyar el partit però que va topar amb una gran defensa local d'un equip que segueix optant a la Copa del Rei.

El conjunt de Fuenlabrada va millorar la imatge de les últimes setmanes amb un partit coral, en el qual tots van anotar, a excepció d'Ian O'Leary. La intensitat local va generar 14 pèrdues als gallecs. Una última bona defensa de Daniel Clark va donar la victòria.

Al Monbus Obradoiro, que va saber remuntar l'avantatge local fins al punt de comptar amb l'última jugada per guanyar estant un punt per sota, no li va servir l'encert des del triple (11 de 25) per endur-se el triomf del Fernando Martín, on va brillar el pivot eslovac Vladimir Brodziansky (24 punts, 3 de 4 en triples i 7 rebots).

El partit va començar alegre, amb encert i velocitat. El festival del triple proposat per l'equip de Moncho Fernández es va trobar amb un Montakit Fuenlabrada que no s'arrugava, amb l'encert de Clark i Bellas. En els últims minuts del primer parcial es va produir el retorn de Marko Popovic després de la seva lesió. El capità va anotar 10 punts.

Amb 84-83 en el marcador, 15 segons en el rellotge i atac visitant, l'Obradoiro va buscar Vasileiadis, qui va topar amb un mur anomenat Daniel Clark, el qual va evitar la seva progressió amb un tap. El Fuenlabrada es jugarà l'accés a la Copa del Rei en l'última jornada a la pista del Tenerife. L'altre equip amb opcions és un Estudiantes al qual només li val la victòria en la visita del Delteco GBC al WiZink Center.