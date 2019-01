El Manresa FS sua de valent per guanyar a Santa Coloma

Treballada victòria del Manresa FS en la seva sortida a la pista de l'Industrias Santa Coloma B. El conjunt manresà va sumar de nou els tres punts per seguir en persecució del líder CCR Castelldefels.

L'equip dirigit per Paco Cachinero va tenir un inici de partit fulgurant. Els manresans, amb una gran intensitat i una forta pressió, van aconseguir obrir la llauna amb un gol d'Asis al minut 2 de joc. Els locals van començar a igualar el joc, però cap equip va gaudir d'ocasions per marcar. Al minut 14, Santa va robar una pilota gràcies a la forta pressió i va aconseguir marcar el segon gol. L'Industrias Santa Coloma B va intentar retallar distàncies abans d'arribar al descans, però el conjunt local va topar amb el gran encert del porter manresà Bixi. A la represa, la dinàmica va començar diferent i els locals van sortir amb més intensitat. Santa, en pròpia porteria, va donar esperances a l'equip de casa amb l'1-2. El capità Corvo va marcar un punt d'inflexió del partit amb el tercer gol. Els manresans van jugar a un nivell molt alt i van trenar una espectacular jugada en el quart gol finalitzada per Pep.

A falta de quatre minuts per al final, els locals van sortir amb el sistema de porter jugador i van aconseguir retallar distàncies amb el 2-4. Lavado, però, va sentenciar el matx en marcar de camp a camp el cinquè. Asis va ampliar la golejada i els locals van maquillar el resultat amb el 3-6.