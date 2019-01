Gairebé no hi ha entrades per veure el vital Baxi-Reial Madrid de diumenge

El Bàsquet Manresa ha comunicat que gairebé no queden entrades per assistir al partit que el proper diumenge, a les 17 hores, han de disputar el Baxi i el Reial Madrid al Nou Congost, vital per als jugadors deJoan Peñarroya que es classificaran per a la Copa del Rei si guanyen al vigent campió d'Europa.

Les poques entrades que hi ha disponibles es poden adquirir al lloc web del club. Finalment, el partit es jugarà a les cinc de la tarda, que és la mateixa d'hora d'altres duels amb equips directament implicats en la lluita per ser a la Copa.

Atesa la poca disponibilitat d'entrades que hi ha i l'alta demanda que s'ha captat en les últimes hores, el Bàsquet Manresa fa saber als abonats que no puguin assistir al partit que podin cedir el seu seient trucant al 93/8721503.