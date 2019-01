Monleón: «He parat la moto canviar d'ulleres i després ja no l'he pogut arrancar»

Armand Monleón estava executant un ral·li intel·ligent, amb una estratègia clara per estar entre els millors pilots de ral·li del món i amb el cap fred per no cometre errors en les etapes clau del Dakar 2019.

Malgrat tot el seu esforç, el pilot del Klicen R2R KTM Ral·li Dakar s'ha vist obligat a abandonar en el moment en què ocupava la 15a posició en la classificació general i era ja el segon millor pilot espanyol.

Tot apunta que un problema elèctric a la seva moto és la causa principal del seu abandó. Després d'intentar reparar durant hores la KTM amb els mitjans disponibles, Armand ha estat recollit per l'helicòpter, sense cap possibilitat ja de continuar en carrera.

Dia trist per a l'equip Klicen KTM R2R Ral·li Dakar que veu també com el seu millor pilot es queda fora de carrera, a tan sols dos dies de l'arribada a Lima.

En el moment d'enviar aquest comunicat Armand Monleón havia estat recollit per l'helicòpter de l'organització, i es trobava camí d'un dels punts base de l'organització per ser portat després fins al campament de Pisco. Monleón es comunicava per telèfon amb el seu mecànic, Sergi Duran, just abans de pujar a l'helicòpter, i comentava el que havia passat:

"Durant els primers kilómteros l'especial recorria trams per la costa, hi havia molta boira i al quilòmetre vuitanta he decidit parar un moment per canviar les ulleres per unes més clares. En aquest moment he parat la moto per fer el canvi i després no he pogut tornar a arrencar-la. He provat tot el que estava a les meves mans per poder reparar-la, però ha resultat impossible, es va acabar el Dakar per a mi ".