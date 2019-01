«Ara corro més segur però he quedat molt esgotat mentalment»

Gerard Farrés va arribar al Prat fa dos anys i els seus amics i familiars li dedicaven una festa després d'un extraordinari tercer lloc en la categoria de motos. Molts d'aquests també hi eren ahir per rebre'l un cop aconseguida la segona posició en la recent creada categoria de buguis side by side.

Se'ls veu contents de com ha anat tot.



És el primer cop que tant en Dani com jo hem afrontat aquest projecte i poder optar a la victòria, després de totes les coses que ens han passat, la segona posició és un resultat brillant per a tots dos.



Abans de començar parlaven que estarien entre els pilots davanters. Realment pensaven que podien acabar segons?



Teníem un equip per lluitar per la victòria i ho vam dir. Confiàvem que podíem aspirar a guanyar i ho hem demostrat liderant la cursa i aconseguint etapes. S'ha escapat per un error nostre, però hem recuperat, fent una bona gestió de la cursa, com diu sempre el Dani sabent anar lents i ràpids quan tocava. Un segon lloc amb cinc o sis rivals boníssims que havien guanyat el Dakar en d'altres categories és un molt bon resultat.



Ja pensen en l'edició del 2020?



L'equip vol continuar però nosaltres hem de ser exigents. Vam entrar com a tercers de l'equip i penso que ara hem demostrat que podem guanyar. L'equip comença a confiar en nosaltres i ho hem de valorar. És important veure què ens ofereixen i després decidir



Quines diferències hi ha hagut respecte de la seva experiència en motos?



Són diferents. En el meu cas canvia la seguretat. Ara estic més segur. Les decisions són compartides amb el Dani, però em crea una situació d'estrès. No hi pot haver ni el més mínim error, ja que et deixa fora. Ha de ser tot perfecte. No pot haver-hi cap bolcada o enganxar-nos en una duna. He quedat molt esgotat mentalment.