«En l'àmbit global hem sabut cuidar els detalls i els altres han anat caient»

Va arribar a la terminal de puntetes, deixant que tots els flaixos apuntessin Laia Sanz. Però ell és el responsable de l'èxit de KTM, i més ara, que és el director de l'equip austríac, que ha situat els tres principals pilots al podi de motos.

Deuen estar contents de tornar a repetir l'èxit de cada any?



Sí, ha estat espectacular. Cada vegada ens costa més, però ja és difícil demanar res superior. Hem ocupat tot el podi, tots els pilots entre els onze primers, amb Laia Sanz onzena, Benavides vuitè i els tres primers al podi. Això ens motiva i sembla que s'han fet bé les coses.



Van passar molts nervis en l'última jornada amb Toby Price havent de resistir l'atac de Quintanilla amb una mà trencada?



La cursa del Toby ha estat espectacular. No sabíem quants dies podria aguantar. Ha patit moltíssim però resistia perquè acabava cada etapa i es veia al podi. L'últim dia vam patir moltíssim. Quintanilla és d'un equip germà (Husqvarna] i sabíem que sortiria a atacar. Mai no s'havia arribat amb un minut de diferència a l'última jornada. Tots dos havien de prendre riscos i al final el pobre Pablo va caure i ha tingut una lesió al turmell. Ens sap molt greu per ell.



La clau del triomf de KTM és la regularitat davant dels atacs d'altres marques com Honda, que s'acaben sempre retirant?



Sembla que globalment hem sabut cuidar els detalls i a còpia d'anar passant dies els altres han anat cometent diferents tipus d'errors i han anat caient.



Abans del Dakar es va informar de l'entrada de Marc Coma a KTM Espanya. En què pot beneficiar la part esportiva?



En realitat està tot molt separat. Evidentment és bo per a la marca que estigui ajudant, però malauradament al Dakar no ens pot ajudar. A veure si el puc enganyar i en la propera edició ens acompanya, que seria de gran ajut.