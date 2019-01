Els Mossos cerquen un menor de La Seu escapolit d'un centre terapèutic d'Olvan

ARXIU PARTICULAR

Masia de Valldaura que acull el centre terapèutic ARXIU PARTICULAR

Els Mossos d'Esquadra estan cercant al jove de 16 anys de la Seu d'Urgell J. A.A. que el dia 21 de gener es va escapolir del centre terapèutic ubicat a la masia de Valldaura, ubicat al terme municipal d'Olvan, on estava ingressat en règim obert des del 14 de gener, segons han confirmat a aquest diari fonts de Valldaura. Aquest centre està especialitzat en l'atenció de joves amb trastorns de conducta o patologia dual. El jove va fugar-se amb dos companys més.

El noi havia arribat a Valldaura procedent d'un centre de La Seu d'Urgell i tenia una ordre d'allunyament dels seus progenitors. El jove pateix un transtorn que el faria violent. L'estiu passat hauria amenaçat el seu pare amb un ganivet.La tutela de l'adolescent està en mans de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat.

Fonts del centre terapèutic de Valldauran han explicat que quan es van adonar que el noi havia fet una sortida no autoritzada van activar el protocol habitual en aquests casos. En primer lloc, els professionals del centre fan una cerca del jove pels entorns més immediats de la masia. En el cas de resultar infructosa com va ser, es procedeix a comunicar-ne la desaparició als Mossos d'Esquadra a través dels mecanismes establertes. En tercer lloc es comunica la desaparició als tutor legals del menor, en aquest cas la DGAIA. En darrera instància s'informa a la família. En aquest cas, es va contactar amb una tieta del noi escapolit amb qui té «un bon vincle emocional». De fet, el noi hi hauria contactat utilitzant diferents centres de Barcelona que tenen connexió oberta de wifi.

Aquest dilluns al vespre encara no s'ha trobat al jove que s'ha connectat per wifi amb familiars en diferents llocs de Barcelona. Fonts del centre han explicat que un cop s'ha comunicat la desaparició continuen en contacte amb la policia i els tutors legals per tal de treballar de forma coordinada fins que es trobi el noi.