Els Ajuntaments responen amb enginy a la prohibició de la JEC

Si al Palau de la Generalitat, el president Quim Torra ha optat per canviar el llaç groc per un altre de blanc amb una franja vermella a la façana, per esquivar les indicacions de la Junta Electoral Central -que demana treure llaços grocs dels edificis públics-, altres ajuntaments han trobat formes més enginyoses per seguir reivindicant la llibertat dels «presos polítics».



A Port de la Selva (Alt Empordà), per exemple, l'Ajuntament ha respost amb humor a la prohibició de la JEC. Al balcó del consistori hi ha ara una pancarta renovada que demana "Llibertat peixos pacífics" amb un llaç blau, el mateix color del missatge. Així ho ha piulat el regidor de les àrees de Governació, Esports, Hisenda i Patrimoni i Transparència.





A la mateixa comarca, a, han optat per traslladar la pancarta de l'Ajuntament a un edifici veí de la mateixa plaça. I a(Tarragonès), ha retirat la pancarta que incloïa un llaç groc i la frase "Llibertat preses i presos polítics" de la façana del consistori, on seguidament han aparegut repartides pels balconsamb flors del mateix color.