Un centenar d'activistes es manifesten en protesta pel desnonament d'aquest dilluns a Manresa

Un centenar d'activistes de la PAHC s'han manifestat pel centre de Manresa en protesta pel desnonament que ha tingut lloc aquest matí a la ciutat.

Els manifestants exigeixen una solució definitiva per la família de la Rachida, que és la que ha estat desnonanda aquest matí. Consideren insuficient la solució que els ha donat l'Ajuntament, que és un habitatge durant una setmana. També protesten per la "violència policial" que hi hagut aquest matí en el desallotjament.

Per aquest motiu exigeixen la dimissió del conseller d'Interior Miquel Buch, però també la de la regidora de serveis Angels Santolaria i el d'habitatge Joan Calmet.