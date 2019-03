Ryan Toolson diu que a Manresa es troba com a casa i renova fins al 2021

Els aficionats del Bàsquet Manresa acaben de rebre una molt grata notícia, aquest dilluns. Poc després de les dues de la tarda, amb una nota informativa, el club del Nou Congost ha anunciat que el seu jugador Ryan Toolson ha ampliat el contracte amb el Baxi fins el 2021. És a dir que jugarà amb l'equip blanc-i-vermell el que resta d'aquesta campanya i dues més. Tota una injecció de confiança en el projecte d'un dels jugadors de més qualitat que han vestit la samarreta manresana.

En una recent entrevista a Regió7, Toolson indicava que tenia firmada una segona temporada, la 2019-2020, però que tant ell com el club podien acordar no exercir aquest compromís. Ara, el comunicat del Bàsquet Manresa demostra la sintonia entre el club i el jugador, amb una entesa que s'amplia fins el 2021. A les xarxes socials, Toolson ha penjat un video i ha declarat que tant ell com la seva família es troben molt a gust a la ciutat: "Manresa m'ha rebut amb els braços oberts, això és casa nostra". Després d'experiències en clubs a Sant Petersburg i Istambul, l'arirbada a la capital del Bages ha estat un canvi molt satisfactori per a Toolson, la seva esposa i els tres fills de la parella.

A nivell esportiu, la capacitat de Ryan Toolson està fora de dubtes i ha confirmat a l'equip de Joan Peñarroya les qualitats que ha anat mostrant en tota la seva àmplia carrera esportiva. Als 34 anys (els va fer dijous passat) és el jugador amb més minuts en pista i màxim anotador de l'equip i el cinquè actualment de la lliga, amb més de 14 punts de mitjana i un 43% en els triples. En encert en tirs lliures és el líder de l'actual campionat, amb 51 bàsquets de 52 tirs. Jugador important a a la pista i al vestidor, als seus dos últims partits ha tingut baixos percentatges (derrotes amb el Reial Madrid i a casa amb el San Pablo Burgos) però la seva contribució a les 13 victòries en 24 partits que té el Baxi Manresa ha estat considerable.