Valentí Riera no optarà a la reelecció i posa fi a 40 anys d'alcalde d'Aguilar

Valentí Riera, que ha estat alcalde d'Aguilar de Segarra (per CiU) des de les primeres eleccions democràtiques, l'any 1979, ha decidit plegar veles i no es tornarà a presentar als comicis del proper 26 de maig. Marxa «satisfet» per la feina feta, però amb el convenciment que al partit li ha arribat l'hora d'un relleu que es farà públic els propers dies, tot i que ell mantindrà la militància.

A punt de complir 76 anys, Riera diu que vol «una mica de tranquil·litat» després de quatre dècades ininterrompudes al capdavant de l'Ajuntament. És l'alcalde més antic de les comarques centrals, i un dels quatre de tot Catalunya que ho són de forma sostinguda des del 1979, junt amb el socialista Pere Moradell, de Torroella de Fluvià, l'independent Josep Vilà, de Fogars de la Selva, i el també convergent Ramon Pintó, de la població lleidatana de Granyanella. Als comicis del 2015 encara els va acompanyar en el grup d'històrics aspirants a l'alcaldia Ramon Vilar, de Montclar, però es va quedar a l'oposició.



De la política a la jubilació

Valentí Riera farà vida de jubilat quan plegui d'aquí a un parell de mesos, i tan sols pendent de l'evolució d'una granja que té arrendada (també fa temps que va tancar el restaurant que havia tingut). En aquesta decisió de deixar la política, que ja tenia pensada des que es va presentar el 2015, diu que també hi té a veure la salut i la voluntat d'apartar-se de les responsabilitats municipals que fins ara el mantenien ocupat. Per això té la intenció de «plegar del tot», per bé que no descarta anar als últims llocs de la llista, si a última hora convingués.

L'equip de Riera governa còmodament en un ajuntament de set regidors i en què no hi ha oposició. És un municipi petit (la població oscil·la al voltant dels 270 habitants), però no per això fàcil de gestionar, admet l'encara actual alcalde. Destaca els grans canvis que hi ha hagut al poble al llarg d'aquestes quatre dècades «en què la vida ha canviat molt». Recorda que quan ell va assolir l'alcaldia «pràcticament no hi havia cap servei» d'aigua, de llum, ni de telèfon... i diu que és aquesta modernització la que més ha fet evolucionar el poble. Després, «va venir la millora dels camins, primer amb grava i més tard amb quitrà», que també han afavorit enormement en les comunicacions i en contra de l'aïllament del municipi. Més enllà d'això, Riera destaca altres projectes que s'han desenvolupat durant aquests quaranta anys i que considera importants per al municipi, com les piscines municipals, o l'arranjament del castell de Castellar.