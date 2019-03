La Fiscalia i les víctimes carreguen contra Maristes per encobrir els abusos

La Fiscalia i les víctimes carreguen contra Maristes per encobrir els abusos ACN

La Fiscalia i les víctimes del judici contra l'exprofessor dels Maristes de Sants, acusat d'abusar sexualment de quatre alumnes, han criticat els responsables del col·legi en considerar-los encobridors del que va passar.

En la seva última compareixença davant el tribunal, aquest dimecres, Benítez ha demanat perdó a les víctimes i ha ratificat la declaració que va prestar ahir dimarts, en la que va assegurar que no sentia "por" de cometre aquells abusos perquè la pròpia escola barcelonina el va ajudar a ocultar un cas semblant el 1986 i només el va amonestar verbalment.

"Mantinc i reitero que és tan cert que Els Maristes van saber realment aquest cas i hi ha dades i proves de dues persones que van contribuir-hi", ha subratllat l'acusat, qui va dir sentir-se "emparat" per la congregació per continuar cometent aquells delictes.

Això no obstant, Benítez només va reconèixer haver abusat sexualment de dos dels quatre estudiants el cas dels quals es jutja i pels quals la seva defensa demana una pena de vuit anys de presó en al·legar que "no cada cop que va fer un massatge va significar un abús", en referència al modus operandi de l'acusat que, com ell mateix va relatar, enganyava les seves víctimes amb aquella coartada.

El fiscal, que demana 22 anys de presó i 14 anys d'inhabilitació, ha acusat la Fundació Champagnat, propietària de les escoles de Germans Maristes i a qui considera responsable civil subsidiària dels fets, de no estar al costat de les víctimes, sinó preocupada per "regatejar fins a l'últim cèntim" de la indemnització sol·licitada.

"En aquests temps en els que el papa Francesc demana perdó pels casos de pedofília ocorreguts als Estats Units o Austràlia, aquí la Fundació, en comptes d'estar amb les víctimes, està regatejant fins a l'últim cèntim, i això que té una pòlissa d'assegurances", li ha retret el Ministeri Fiscal.

L'advocat de la Fundació Champagnat també s'ha disculpat davant les víctimes i ha reclamat que durant el judici es donés per certa la versió de Benítez "donat el seu perfil psicològic" i sense "cap prova sobre això".

Per això, ha incidit en què desitgen que es faci justícia però "una cosa és la veritat processal i una altra la llegenda que està aquí fora inoculada per intoxicar el tribunal", un "prejudici" que -ha dit- s'ha "colat" a la sala de vistes i està difamant el "bon nom i la fama" de la fundació.

De la seva banda, les acusacions han coincidit en assenyalar al col·legi com "coneixedor" dels fets i han criticat la declaració que el vicari provincial dels Maristes Pere Francesc Ferré va pronunciar dilluns en la que va negar que el centre encobrís els abusos.

"Els maristes eren coneixedors dels abusos sexuals que es produïen al col·legi. Sinó, com s'explica que Benítez fora l'únic que tingués un despatx i tingués les claus?", ha assenyalat una de les advocades de les víctimes abans d'indicar que no van acomiadar l'exdocent després de la primera denúncia.

Un altre dels lletrats ha criticat Ferré, qui va escollir la fórmula laica de "prometre" en comptes de "jurar" davant el tribunal, per "banalitzar la seva implicació i treure-li importància a les conseqüències dels fets i fins i tot a les seqüeles".

També han opinat que la Fundació Champagnat va actuar amb "mala fe processal" per haver-se negat a facilitar a la policia dades sobre Benítez, tal com van dir davant el tribunal dos mossos d'esquadra.

A més de la pena de presó i inhabilitació, la Fiscalia també sol·licita a l'acusat, a la seva asseguradora i a la fundació, una indemnització total de 90.000 euros, però la companyia Generali ha descartat el seu deure fer front a aquesta xifra en considerar que la Fundació Champagnat és solvent.

En qualsevol cas, de veure's obligada a pagar, ha estipulat que la suma màxima contractada per la institució només puja a 16.500 euros.

Joaquín Benítez és l'únic professor de les escoles de Germans Maristes que s'ha assegut a la banqueta dels acusats per pederàstia, malgrat que dotze docents més van ser també denunciats per delictes semblants - i ja prescrits - comesos durant dècades.

Tal com van rellevar els Mossos d'Esquadra, sobre Benítez pesen fins i tot una vintena de denúncies però, a part dels quatre que aquesta setmana es jutgen, els altres casos no veuran sentència perquè la majoria també han prescrit.