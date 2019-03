Ni arrogància ni humilitat, la raò era la higiène

El director de l'oficina de premsa del Vaticà, Alessandro Gisotti, ha aclarit que el Papa no es va deixar besar l'anell per una qüestió "d'higiene" per "que no es contagiessin amb els gèrmens" que li deixaven a la mà.



"El Papa estava preocupat per la higiene i per encomanar els gèrmens entre la gent que feia la fila per besar-li en el mateix lloc. El Papa em va dir que li agrada abraçar i ser abraçat i estar prop de la gent però temia que tots s'emmalaltissin", ha aclarit Gisotti davant preguntes dels periodistes.



Un vídeo del Papa Francesc saludant fidels a Loreto, Itàlia, on va viatjar aquest dilluns per signar l'exhortació apostòlica dels joves es va fer viral a les xarxes socials a causa de l'actitud del Pontífex, que evitava que la gent li fes un petó l'anell. El gest repetit de retirar la mà va ser molt comentat.





