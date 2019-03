Els autors de l'agressió homòfoba a Berga eviten la presó per un pacte amb les víctimes

Els tres autors de l'agressió homòfoba de Berga no entraran a presó gràcies a un pacte amb l'acusació. En concret, la pena total de vuit mesos de reclusió ha estat commutada per dos cursos: un de drets humans i un altre d'integritat moral. Sense aquest acord, els acusats haurien hagut d'entrar a presó perquè la condemna és per dos delictes lleus de lesions, un per a cadascuna de les víctimes. Els agressors també han estat condemnats per un delicte contra la integritat moral ja que l'agressió tenia un component homòfob. L'acord entre les parts s'ha signat aquest matí als jutjats de Berga.

L'agressió va tenir lloc la nit de l'11 al 12 de març del 2017 quan l'Andy Aguilar i la seva parella Jorge A. van fer-se un petó davant del bar la General de Berga i allà van ser agredits.

D'altra banda, els acusats també hauran de pagar una indemnització de 1.500 euros a cadascuna de les víctimes per danys moral, hauran d'assumir les costes processals, pagar una multa de 360 euros i complir amb una ordre d'allunyament de 500 metres de les víctimes durant 16 mesos.

A la sortida del jutjat les dues víctimes es mostraven satisfetes que els agressors haguessin hagut de reconèixer els fets i que es va tractar d'una agressió homòfoba.