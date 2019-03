«Ja tinc la vida muntada i seria difícil tornar a començar»

Robert Guilanyà Jané és enginyer aeronàutic. Treballa a l'Agència Espacial Europea a la població alemanya de Darmstadt. Recentment ha sigut pare. Ha participat en diverses missions especials, com el projecte ExoMars o el Philae, la sonda que el 2014 va aterrar damunt un cometa.

Per què vas decidir marxar de Manresa?

Vaig marxar per estudiar un màster a França en enginyeria espacial, un sector poc desenvolupat a Catalunya. Després vaig trobar feina a Alemanya, així que ja no vaig tornar més.

Creu que a Catalunya o a l'Estat no hi ha prou oportunitats per als joves investigadors?

El sector espacial a Catalunya, i a tot l'Estat, està poc desenvolupat. És cert que hi ha empreses que volen fer créixer el sector espacial, però també es necessita inversió pública. Per exemple, fa uns anys Espanya contribuïa considerablement al pressupost de l'Agèn- cia Espacial Europea, però durant la crisi la inversió va baixar molt. Hem de veure si la situació millorarà en el pròxims anys.

Com és l'experiència de marxar a fora?

Recomanaria a tothom passar un temps a fora per aprendre diferents formes de pensar i treballar. A més, sempre és important aprendre idiomes. També és cert que no és fàcil, però en aquest món globalitzat l'experiència internacional es valora molt.

Troba a faltar Manresa ?

Sí, evidentment. Es troba a faltar la família i els amics, però també el clima i el menjar. Per això, intentem venir sovint a Manresa per seguir mantenint el contacte i també per comprar alguna llonganissa i formatges per endur-nos.

S'han plantejat tornar mai?

De moment no, i no crec que tornem. Tant jo com la meva dona tenim dues feines que ens agraden i a més ja tenim una vida muntada a Alemanya. Seria difícil tornar a començar.