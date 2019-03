El parlament britànic votarà per tercer cop l´acord del Brexit pactat per May

El parlament britànic votarà per tercer cop l´acord del Brexit pactat per May

Westminster tornarà a ser aquest divendres en el punt de mira de Brussel·les. El parlament britànic votarà per tercera vegada sobre l'acord de divorci pactat per la primera ministra britànica, Theresa May, i els 27 líders europeus. El president de la cambra, John Bercow, ha donat per bona la moció perquè considera que no és igual que l'anterior. Prèviament Bercow havia advertit May que no podia sotmetre a una tercera votació el mateix text ja rebutjat en dues ocasions pels diputats. La fórmula trobada per May ha estat evitar combinar en una única votació l'Acord de Retirada i la Declaració política pactades amb la UE.

Així, el vot de demà serà sobre l'acord de divorci i s'espera que més endavant es voti el text sobre la relació futura (la declaració política).

Es dona el cas que la votació a la Cambra dels Comuns es farà en la data oficial que originalment s'havia fixat per a la sortida del Regne Unit, el 29 de març. De moment la pròrroga fins al 12 d'abril està garantida, el que no està garantit és que els diputats aprovin demà l'acord de May, fet que permetria sortir de l'impàs actual i garantir una extensió més llarga, fins al 22 de maig, per sortir de la UE de forma ordenada.

Si el vot de demà és negatiu la UE espera que abans del 12 d'abril el Regne Unit comuniqui una via per avançar. Si aquesta via no és consensuada o no és acceptada el 12 d'abril els britànics sortirien de la UE sense cap acord, de forma abrupta.