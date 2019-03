Vuit detinguts per la violació en grup a una menor a Castelló

La Policia Nacional de Castelló ha detingut vuit persones, sis d'elles menors d'edat, per la seva presumpta participació en dues agressions sexuals a sengles joves de 17 i 14 anys durant les festes de la Magdalena a la ciutat de Castelló.

Està previst que la víctima i els sis menors detinguts declarin durant aquest divendres davant la Fiscalia de Menors, que proposarà al jutjat de menors adoptar mesures cautelars contra ells o deixar-los en llibertat, mentre que els altres dos detinguts passaran a disposició del jutjat de guàrdia.

A més, segons fonts consultades per Levante de Castelló, investiguen una tercera agressió. Les tres agressions s'haurien produït en 24 hores durant les festes de la Magdalena que se celebren a la capital de la Plana.

Tal com confirmen les mateixes fonts, una de les agressions es va produir dimecres passat al voltant de les nou de la nit quan la víctima va ser «apartada» pels presumptes agressors de la resta de les amigues amb les que anava i se la van endur a un garatge on s'hauria produït l'agressió.

En la mateixa haurien participat quatre persones més, segons les mateixes fonts, de manera que el fet es coneix ja com «La manada de Castelló». La víctima va denunciar els fets davant la Policia Nacional, que ja ha efectuat detencions.

Cal assenyalar que l'Ajuntament de Castelló ha incorporat enguany com a novetat al Servei d'Assistència Sanitària municipal assistència psicològica 24 hores per atendre casos de violència de gènere o agressions sexistes durant les festes i oferir així una «resposta integral» a les possibles víctimes.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, va manifestar la seva «més enèrgica condemna» per l'agressió sexual a la menor registrada a Castelló durant la celebració de les festes de la Magdalena i qualsevol agressió sexual en general. «Des de l'ajuntament estem compromesos amb la lluita contra la violència contra les dones, una xacra que ens fa una societat pitjor», va afegir en un comunicat.

Marco va recordar que al llarg de tot l'any, i de forma especial en festes, «l'ajuntament diu alt i clar que no és no i repudia la violència masclista». En aquest sentit, ha recordat que des del consostorio s'ha posat en marxa, un any més, la campanya de sensibilització i conscienciació social contra la violència sexual. «Estem convençudes de la importància de la prevenció i que cal advocar per més educació», va remarcar.

L'alcaldessa va afirmar que la societat «està conscienciada». «Però hem de fer més esforços per rebutjar qualsevol tipus de comportament sexual contra la voluntat de les dones», va indicar. «Des de la societat en general, i des de l'Ajuntament de Castelló en particular, exigim 'tolerància zero' davant les agressions sexuals», va apuntar.

«Les dones volem deixar de ser víctimes, volem ser respectades com a persones i com a ciutadanes de ple dret. Demanem respecte per poder exercir la llibertat, per ser lliures », va dir. Marco va instar les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a aclarir l'autoria de l'agressió sexual i al fet que «tot el pes de la llei recaigui sobre qui hagi comès una acció tan aberrant».