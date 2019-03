Álvarez de Toledo sobre la situació catalana: «No ho vam fer tot bé quan governàvem»

La candidata del PP per Barcelona al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha entomat un 'mea culpa' aquest dissabte sobre la situació a Catalunya. "No ho vam fer tot bé quan governàvem, ni quan estàvem a l'oposició", ha afirmat. En aquest sentit, Álvarez de Toledo ha lamentat haver "cedit poder estructural" a Catalunya, però ha advertit que el PP n'ha après i que vol "plantar cara al sobiranisme i reivindicar la Constitució". A més, la candidata del PP també ha advertit que mesuraran la pluralitat de TV3. La cap de llista per Barcelona ha assegurat que la televisió catalana s'ha convertit en un mitjà "residual" que només la miren aquells qui "dormen amb el llaç posat". "O és de tots, o es tanca i punt", ha sentenciat Álvarez de Toledo.