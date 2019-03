Coneixement desconegut

Aquesta setmana, el diari ha publicat un reportatge sobre un projecte tecnològic que està desenvolupant un equip d'enginyers de la UPC de Manresa consistent a extreure els metalls de les carcasses dels mòbils amb microorganismes. Un invent per al qual han sabut ara que la Generalitat els dona una ajuda de 100.000 euros cofinançada pels fons europeus Feder que els permetrà madurar el projecte un any i mig més a fi de portar-lo al mercat. Toni Dorado, que el lidera, explicava a Regió7 que és una pena que la recerca que es fa a les universitats no tingui prou eco entre la societat, i agraïa, per tant, que en aquesta ocasió l'hagi obtingut. «Com a universitat pública ens agrada que a la gent li arribi el missatge que el que s'està invertint en investigació i educació acaba repercutint en la societat per resoldre problemes concrets», deia. I afegia que la recerca es pot fer en funció del finançament però que, al començament, es fa sense xarxa. «Per demanar diners has de tenir uns resultats i, si no en tens, no tens diners». També, que «amb la meitat de la meitat del que tenen en pressupost i equipament per a la recerca» universitats de l'estranger on ha estat (a Austràlia i Xile) «seria una bogeria el que seríem capaços de fer aquí». Per postres, la resolució de l'ajuda esmentada ha anat amb molt retard. Es mereixen un «gràcies» generalitzat i un «perdó» per part d'una administració que, massa sovint, és l'antítesi de l'eficiència.