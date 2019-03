L'Igualada estrena tècnic amb triomf

En la 24a jornada de la Copa Catalunya el gran partit de la jornada era el derbi entre l'Yvette Pons Igualada i el PetroPintó Asfe.

Les fruitosenques arribaven amb una millor dinàmica, venien de dues victòries seguides, entre elles tombant el potent líder Almeda, mentre que les anoienques estrenaven entrenador, Sergi Alamillo, en detriment d'Enric Gonzalez, que va plegar per motius personals.

Amb el salt inicial es va donar per començat el partit entre dos conjunts que van sortir amb molta intensitat, lluitant frec a frec cada possessió i sense un moment de respir. L'Asfe va començar a protagonitzar algunes errades, fet que seria tònica general durant el matx. Amb un triple final de l'Igualada es donava per acabat el primer quart (16-12).

Les pèrdues de pilota del PetroPintó es van accentuar en el segon període, això va provocar múltiples contraatacs que les anoienques van saber aprofitar per assolir les primeres grans aventatges en l'electrònic. De fet va sonar la botzina que indicava el descans i l'Yvette Pons Igualada havia aconseguit la màxima aventatge fins llavors, de 14 punts (35-21).

L'Igualada manava en el ritme de joc i se sentia còmode buscant l'error de l'Asfe per anotar al contraatac. Per altre banda, les bagenques es trobaven errades en el tir i en la passada, no era un dels seus millors dies, ni molt menys. Durant el temps de descans Josep Esquius i Miquel Ferrer van intentar posar les coses a lloc, trasmetent a les seves jugadores una major intensitat i minimitzar l'error en la passada i el tir.

En el retorn a la pista el PetroPintó semblava mostrar un altre actitud, amb un ritme més agressiu i major intensitat defensiva aconseguia retallar la diferència, però, un cop més, la ineficàcia en el tir no les permetia acabar de donar el pas cap a la remuntada. Mentrestant, una Igualada seriosa seguia manant en l'electrònic i jugant el seu estil de joc, efectiu en el dia d'ahir (47-29).

El matx va entrar en la seva recta final i el vencedor no tenia pinta que cambiés. Les visitants seguien lluitant, tot i no acompanyar-les l'encert.

La diferència fins al final es va moure en els 14 punts, excepte en el tram final, on un PetroPintó desmotivat i sense forçes va veure com l'Igualada ampliava l'aventatge fins els 22 punts, màxima diferència del partit. Resultat un pèl excessiu, però victòria justa per l'Yvette Pons Igualada que amb l'estrena de Alamillo a la banqueta comença de la millor manera.

La pròxima jornada les anoienques visiten Gramanet i l'Igualada rep un rival directe, el Tarragona.