El nombre d'accidents amb ciclistes es dobla en una dècada a la Catalunya Central

El nombre d'accidents amb ciclistes implicats a les comarques de l'àmbit de Regió7 supera el doble que fa deu anys. Si en el 2008 hi va haver un total de 27 accidents en el conjunt de les comarques, l'any passat la xifra va arribar a 59.

En la majoria d'ocasions els ciclistes acaben amb ferides lleus, però el cost humà és important en la darrera dècada. Des del 2008, han mort a la xarxa viària de les comarques d'aquest diari un total de nou ciclistes, mentre que en el conjunt de Catalunya hi ha hagut 80 víctimes mortals en les carreteres interurbanes.

En general, l'accident més comú en el qual es veu involucrat un ciclista és la col·lisió lateral o frontolateral, seguit de l'abast o col·lisió posterior per no reduir el cotxe la velocitat ni guardar la distància de seguretat oportuna. Un altre accident comú és la sortida de la via del ciclista. Per part dels ciclistes, les infraccions més habituals que comporten un accident en carretera són: no mantenir la distància de seguretat, no respectar la prioritat en una cruïlla i envair el carril contrari.

Les autoritats viàries recorden les mesures de prevenció per als ciclistes, com utilitzar sempre el casc, fer servir llums i reflectors a qualsevol hora del dia i senyalitzar tots els moviments, entre d'altres. Per als conductors: respectar els carrils bici, mantenir les distàncies de seguretat i ser pacients.