La Fira de l'Estudiant recomana a l'alumnat triar més per vocació que per trobar feina

«Ja no pots dir a cap jove 'estudia això que segur que tindràs feina'. Per això, el que recomanem és que estudiïn allò que els interessa i els motiva. Si ho fan, segur que seran bons professionals. I si són bons, segur que tindran feina». Alba Pascual és tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Bages i forma part de l'organització de la Fira de l'Estudiant de Manresa des de les primeres edicions. Considera important orientar els joves en funció dels seus interessos, i no tant segons les sortides laborals que puguin tenir en un futur, ja que «som en un moment fluctuant i no sabem cap on aniran les tendències del mercat ni quines seran les noves professions que aniran apareixent».



El catedràtic de Sociologia de la UAB i professor a la Universitat d'Amsterdam, Xavier Bonal, va reflexionar sobre aquest tema en una jornada sobre educació a Manresa: «No se sap de què treballaran 2 de cada 3 joves de les generacions futures perquè les seves professions encara no s'han inventat», va apuntar.



La 27a Fira de l'Estudiant va obrir portes dimecres i es podrà visitar fins demà al Palau Firal. Precisament, la incorporació del dissabte és una de les novetats d'enguany. La voluntat és que els joves puguin visitar la fira amb la famílies. La xifra de visitants de demà se sumarà als 3.400 estudiants –la majoria de 4t d'ESO i també de batxillerat i de cicles formatius– que hauran passat pels estands del Palau Firal entre dimecres i avui, en una franja horària que també ha canviat, ja que s'ha optat per només obrir als matins, i no a les tardes, a proposta dels mateixos centres educatius col·laboradors. N'hi ha del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès.

Més protagonisme per als joves



Després de 27 anys, en què la fira ha passat de ser només un punt d'informació juvenil ubicat al Saló Rosa de l'institut Lacetània a tota una referència per als estudiants de les comarques centrals, els impulsors han apostat per modificar el format i estructurar la mostra en itineraris. «Fa un parell d'anys que donàvem voltes a la idea. Fins ara hem analitzat què fan les altres fires estudiantils i totes van en la línia de donar protagonisme en l'orientació a la persona, i no tant en els centres, com fins ara», explica Pascual. Per això, els estands s'han organitzat en 16 itineraris formatius: 12 àmbits de formació professional, 2 de batxillerat, 1 de programes de formació i inserció i 1 d'arts mixt. Dins de cada un s'ofereix als joves informació dels centres amb presència a la fira on poden estudiar el que els agrada.



Com que la majoria d'alumnes encara cursen l'ESO, les opcions més explicades són quin batxillerat poden seguir per fer el pas a la universitat després, o quins cicles formatius tenen a l'abast segons les seves preferències, que, curiosament, també es veuen influenciades per quines són les sèries de moda, assegura Pascual.



La fira també té un nou espai d'emprenedoria i un d'ocupació juvenil, i dos orientadors més que l'any passat (vuit en total).