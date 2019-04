Triples, nombre de possessions i rebots són elements clau contra l'Iberostar

El partit que jugarà el Baxi Manresa aquest diumenge (12.30 hores) al Nou Congost contra l'Iberostar Tenerife pot ser frontissa de les aspiracions bagenques en la Lliga Endesa d'enguany. Un triomf deixaria el rival a dues victòries més el possible average, que ara és de dos punts per als canaris, i una derrota faria créixer els dubtes. De fet, de la ratxa de tres partits perduts, dos han estat contra el Reial Madrid i el Barça, tot i que la duresa dels marcadors, i la pèrdua del partit contra el San Pablo Burgos intercalada, provoquen més inseguretat que fa un mes.

El visitant dels bagencs és, segurament, l'equip més particular de la lliga, sobretot a l'hora d'atacar. L'Iberostar Tenerife, que aterrarà després d'haver-se classificat per a la final a quatre de la Lliga de Campions de la FIBA, és el conjunt que llança més de tres punts de la competició. En la majoria d'enfrontaments ha fet més ús d'aquesta arma que no pas dels llançaments més propers a la cistella. Però això no vol dir que ho faci a la babalà. De fet, és el conjunt que juga menys possessions de la competició, la qual cosa vol dir que les seves circulacions són llargues i feixugues per a les defenses contràries. Mirant les estadístiques, però, també ens adonem que, malgrat haver estat crucificat a triples davant del Barça diumenge passat, el Baxi és dels conjunts que defensa millor la línia de 6,75 metres. En defensa dels manresans, també cal dir que el conjunt blaugrana és el millor en aquest apartat.



Cinquanta més que el segon

Així, en l'estadística de llançaments intentats de tres punts, l'Iberostar n'acumula 760 en 25 partits, una mitjana de 30,4 per enfrontament. És l'únic equip que totalitza més triples que tirs de dos (747) i n'ha llançat 49 més que l'Unicaja, que és el segon en aquesta classificació; 57 més que el tercer, l'Obradoiro, i 90 més que el Baxi, que ocupa el vuitè lloc.

De tota manera, en el partit de la primera volta, disputat a La Laguna, i malgrat l'ingent nombre de baixes que l'equip de Peñarroya tenia en aquell partit, la defensa de la línia de tres va ser molt bona. Així, el percentatge dels insulars va ser del 28% (9 de 32), molt per sota del 37% que totalitzen en la lliga. I aquesta pot ser ara, novament, una bona arma.

Perquè en una altra estadística, la de defensa sobre els tirs de tres punts de l'oponent, el Baxi ho sol fer molt bé. Així, segons les estadístiques avançades del portal pdbasket.com, el Baxi és el sisè equip que provoca percentatges més baixos en els triples del rival. Els oponents anoten el 35,4% dels tirs d'aquesta modalitat que realitzen i només és superat pel Baskonia, el Madrid, el Gipuzkoa, l'Andorra i el Joventut.



El control interior

De tota manera, el Baxi haurà de mirar de no obrir gaire la defensa per tapar els triples, perquè llavors els problemes poden estar a dins. En el partit de La Laguna, que va finalitzar amb 77-75 per als locals i va ser el primer sense Renfroe a l'equip (tampoc no hi eren Doellman, Gintvainis i Sakho), els pivots Tim Abromaitis i, sobretot, Colton Iverson es van posar les botes. El primer, que sol llançar més de fora, va anotar 15 punts, amb 5 de 9 en tirs de dos. Encara pitjor va ser el mal que va fer el segon, autor de 17 punts, amb 6 de 7 en llançaments de dos punts i amb 10 rebots. Per contra, a l'altra banda, Cady Lalanne va fer un dels seus millors partits com a jugador del Baxi, amb 22 punts, i el partit també serà recordat per una zona 3-2 que va fer molt mal al conjunt de Txus Vidorreta.



Conservant la pilota

Una altra de les característiques de l'Iberostar és que les seves possessions són llargues. És l'equip de l'ACB que en juga menys per partit, un total de 68. Per exemple, el conjunt que en disputa més és el Tecnyconta Saragossa, amb un total de 74,1, i el Baxi, que destaca per les seves transicions ràpides, és setè amb 72,6. Aquest fet ve donat perquè la circulació de pilota del Tenerife és pacient, sempre buscant el jugador millor situat, amb Iverson repartint des de la posició de pivot i amb jugadors molt oberts per llançar els triples abans referits.

Per això, perquè cada pilota serà important, també ho seran els rebots. En aquest aspecte, l'Iberostar és el tercer per la cua, amb només 31,4 de capturats. Només ho fan pitjor el Fuenlabrada i l'Obradoiro. El Baxi no ho fa gaire millor. Només és tres posicions més avall, amb 33. També pot ser, però, que els canaris en recullin menys justament perquè ataquen més lentament i tiren menys.