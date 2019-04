Les associacions de desapareguts demanen més mitjans i alerten del «desastre» del Mediterrani

Celrà (Gironès) ha acollit aquest dissabte una trobada entre membres d'associacions de persones desaparegudes. L'objectiu ha estat denunciar la falta de mitjans que les administracions posen al servei d'aquesta "xacra" i alertar del "drama" que s'està vivint al Mediterrani. En aquest sentit, dues de les ponents han estat dues dones supervivents de la guerra de Síria, que no saben què ha passat amb alguns dels seus familiars.

Amb elles, la Nassera Dutour, una altra mare víctima de les desaparicions forçoses i que és ara membre de la Federació Contra les Desaparicions Forçoses (FEMED). Dutour ha recordat que les víctimes d'aquest delicte han de patir un "dolor continu" ja que mai poden acabar de "fer el dol". Per això, ha reclamat que els governs es posin a treballar no només per trobar els cossos, sinó també per esclarir les causes de la desaparició.

"Sempre hi ha delictes associats com la falta de llibertat, les execucions o la tortura i això cal que es tingui en compte", ha reblat Dutour. L'activista recorda que "cal preservar els drets" de tots els ciutadans i lluitar per resoldre aquests "crims".

Dutour recorda que les famílies es troben "desemparades" sense saber què ha passat i sense poder reclamar a ningú en concret saber què ha passat. "És una situació molt dura que només quan t'hi trobes ho comprens. Has de viure amb un pes que no et pots treure mai del cos", ha lamentat Dutour.

Les associacions de desapareguts han reclamat més mitjans a les diferents administracions per poder saber què va passar amb aquestes persones. Asseguren que les estadístiques oficials no tenen en compte moltes desaparicions forçoses o que no s'han denunciat i que, per tant, la xifra s'hauria d'elevar.

El portaveu de la Xarxa de Suport a la Querella Argentina, Felipe Moreno, lamenta que no es destinin prou recursos a saber què ha passat amb aquestes persones. "Ens diuen els buscaossos i nosaltres només volem trobar els desapareguts i documentar què va passar amb ells", assenyala Moreno.



Mai sabrem quants



Felipe Moreno ha assegurat que les xifres de desapareguts que es donen des de l'administració no corresponen a la realitat. "És evident que hi ha moltes persones que no han denunciat i desaparicions forçoses que mai se sabran, per tant les estadístiques no estan bé", assenyala Moreno.

El portaveu lamenta que les administracions fan servir el pretext de la falta de recursos per negar posar més mitjans per resoldre les desaparicions. "Sempre sentim a dir que si l'atur, que si l'habitatge i altres problemes que consideren prioritaris, però aquestes persones també tenen un dret", ha etzibat.

Tant Dutour com Moreno han coincidit a posar en valor la importància de fer jornades com aquesta organitzades per So de Pau. Els dos assenyalen que "mantenir la consciència" entre la ciutadania sobre la memòria dels desapareguts i "saber la veritat" i els seus responsables "és una mostra de qualitat democràtica" de la societat.