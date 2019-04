El Manresa signa un empat magre

La superioritat exhibida pel Centre d'Esports Manresa a Cambrils al segon període, va ser insuficient per tal que l'equip bagenc tornés a assaborir el triomf. La manca d'encert en la rematada, quan el marcador assenyalava un esperançador 1 a 2, va abocar els bagencs a cedir un nou empat i a sumar la cinquena jornada consecutiva sense conèixer la victòria. Si la Montañesa de Dani Andreu guanya avui a Balaguer (17 hores), arrebassarà als manresans el segon lloc a la classificació.

L'equip del Baix Camp es va mostrar més ben posicionat sobre el terreny de joc a l'inici del partit. Els jugadors de Robert Ahufinger van plantejar tot un seguit de reptes tàctics que els blanc-i-vermells van tardar a llegir i desarmar. Els jugadors de banda del Cambrils empenyien els laterals manresans cap a l'interior amb els seus estudiats moviments. Amb aquesta estratègia, els laterals Ruano i Joan Castanyer destorbaven la sortida de pilota des de la defensa dels centrals bagencs, d'altra banda, massa oberts.

Tot i això, la primera gran ocasió del partit va correspondre al Manresa. Una bona centrada lateral va propiciar una rematada al pal d'un davanter blanc-i-vermell. Noah va recollir el refús i el va transformar en gol, però l'àrbitre va anul·lar la jugada argumentant que el golejador es trobava en fora de joc en el moment de la centrada. Cinc minuts després, la primera ocasió dels cambrilencs els va permetre adquirir avantatge. L'acció es va originar en una pèrdua de pilota dels manresans a la zona de creació, i va concloure amb la rematada inapel·lable d'Èrik González.

Els jugadors d'Andreu Peralta van resoldre les dificultats plantejades pel seu oponent, van equilibrar el joc i, tot seguit, mitjançant Florent, el marcador. El central va aprofitar un córner per restablir l'empat inicial.



Domini sense encert rematador

A la represa, el domini del tempo del partit va correspondre sempre als blanc-i-vermells. I, de seguida, el bon joc va reportar fruits als manresans. Sergi Soler va assistir amb mestria i Noah va transformar la passada en gol (1 a 2). Les correccions tàctiques ordenades per Andreu Peralta van ofegar el joc ofensiu local i van permetre al Manresa jugar amb comoditat i generar tres clares ocasions per sentenciar entre els minuts 75 i 85. Primer, David Sánchez no va poder superar Sergi Fuentes, després d'una bona penetració de Joel Priego per l'esquerra. A continuació va ser l'habilidós migcampista qui no va saber culminar un magistral contracop visitant i, per últim, ni Joel Priego ni David Sánchez van transformar l'1 a 3 des de l'interior de l'àrea de gol. Quatre minuts abans del final, Èrik González va establir l'empat.