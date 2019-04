La Pirinaica supera el Súria i es referma a la zona alta

La Pirinaica va obtenir un triomf clar davant el Súria, després d'una segona part en què va ser clarament superior. Els dos equips van saltar a la gespa amb poc ritme i sense prendre gaire riscos ofensius. Tot i que els locals van ser lleugerament superiors, no es van acostar a la porteria surienca amb prou perill com per avançar-se en el marcador.

El partit es va animar després del descans. La Pirinaica va començar a inquietar la defensa visitant, que va cometre dos errors decisius per al desenllaç del matx. Els manresans van encarrilar el partit amb dos gols en només cinc minuts i el Súria es va veure obligat a abocar-se a l'atac per rescatar algun punt. A falta de cinc minuts per al final, un gol després d'un rebot dins l'àrea va donar esperances al Súria, però la Pirinaica es va mantenir ferm en defensa i va sentenciar en un contraatac quan el partit ja estava agonitzant.