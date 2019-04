El Girona es complica l'existència amb un nou despropòsit a Montilivi

El Girona fa temps que està jugant amb foc. Tant, que si bada una mica més s'acabarà cremant. A Montilivi és una calamitat. Ni millorant la seva imatge se'n surt. Avui, tot i posar-hi una marxa més que en altres dies, ha naufragat de nou. Derrota contra un Vila-real que n'ha fet prou amb un gol matiner i la permanència que es complica moltíssim. A més, Eusebio ha estat escridassat quan ha decidit rellevar Patrick Roberts, fins al moment un dels jugadors més destacats. Ingredients negatius que no sumen i que fan mirar amb un xic de pessimisme els dos desplaçaments consecutius, als camps del Celta i el Valladolid.

Per a un equip enfangat des de fa setmanes i que té tocat l'ànim com ho és el Girona, rebre una estocada ben aviat pot servir per a dues coses. Una, per acabar-lo d'enfonsar. I l'altra, per tot el contrari: per esperonar-lo, fer-lo despertar i que d'una vegada per totes s'aixequi. Per saber de quina pasta està fet el conjunt d'Eusebio, Chukwueze ha decidit que el minut 6 era un bon moment per posar-lo a prova. Mentre Montilivi clamava unes possibles mans a l'àrea del Vila-real, l'atacant ha culminat un veloç contracop amb un xut ras que ha batut Bounou. No ha dit ni mu el VAR, que sí que ha aparegut poc després per anul·lar un gol d'Stuani. L'uruguaià havia culminat una perfecta acció d'atac dels gironins, però la penúltima passada, cap a Patrick Roberts, havia agafat l'anglès en fora de joc.

Perquè Roberts, avui sí, ha sortit a l'equip titular. Se l'ha vist molt participatiu, demanant la pilota en tot moment i provant sort, encara que sempre tenia més d'un rival al damunt fent-li la guitza. Se l'ha vist brillar poc abans del descans, en una acció personal que ha acabat amb un xut a les mans d'Asenjo. Però el Girona ha reaccionat al gol matiner de Chukwueze. Ha tingut més la pilota, hi ha anat més que en d'altres partits, però ha abusat massa de les pilotes centrades a l'àrea tot buscant Stuani. Qui ha tingut l'empat a prop ha estat Portu, amb un cop de cap que s'ha perdut fora. Com tampoc ha estat encertat Ekambi, que s'ha topat un parell de vegades amb Bounou. Tot, en un primer acte vertiginós, d'anada i tornada, en què malgrat una millor imatge no servia, al menys de moment, perquè el resultat fos favorable.

La baixada de revolucions de les segones parts no s'ha vist aquest cop. Empès per les urgències, el Girona ha tornat dels vestidors connectat i conscient que li anava la vida. Per això s'ha mantingut la dinàmica. Pilota pels de casa i perill al contracop del Vila-real. Roberts, molt actiu, ha obligat a Asenjo a cobrir el seu pal en un xut amb molta intenció. Però només ha durat 20 minuts de la represa al damunt de la gespa, perquè l'anglès ha estat substituït per Doumbia. Un canvi que no ha paït gens bé a Montilivi. Xiulets i crits contra l'entrenador s'han deixat sentir durant uns moments. Poc temps, abans que l'afició tornés a estar al costat de l'equip.

Llavors, torn per a l'intercanvi de cops, per a les pèrdues de temps i pels canvis. També ha entrat Porro, després que Fornals fregués el 0-2 i Asenjo evités l'empat estirant-se en un xut creuat amb molta intenció de Borja García. Els minuts han anat passant. Suficient perquè el Vila-real anés acumulant cansament a les cames (va jugar dijous partit d'Europa League) i els nervis i les presses s'apoderessin dels gironins. L'entrada de Soni i els 7 minuts d'afegit han estat les últimes esperances a Montilivi.

El descompte ha estat vibrant. Doumbia ha tingut l'empat, en un cop de cap que ha trobat una excel·lent resposta d'Asenjo. En l'acció posterior, Caseres no ha marcat per ben poc, xutant fora quan tenia tot sol a Gerard Moreno dins l'àrea. Tot i penjar mil cops la pilota dins l'àrea no hi ha hagut manera. S'ha perdut. Un cop més a casa. Les opcions de permanència es compliquen encara més.