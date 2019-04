Premi Pere Casaldàliga per a Escenaris Especials, una entitat que utilitza el teatre com a eina d'inclusió

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya CLAM lliurarà el premi Pere Casaldàliga a l'associació de teatre Escenaris Especials, una entitat de Banyoles que treballa amb persones amb discapacitat, autisme, trastorns mentals o en deshabituació de tòxics, per lluitar contra els estigmes d'aquest col·lectiu.

El Premi Pere Casaldàliga reconeix a una entitat o persona que, per la seva obra o actitud, hagi contribuït a fer que la solidaritat entre els pobles o les persones sigui un fet notori. El CLAM farà entrega del guardó el diumenge 5 de maig a les 12 del migdia, a l'Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles.

Escenaris Especials ofereix exercicis de cos, veu, improvisació, clown o expressivitat emocional, entre altres tècniques, per oferir als alumnes un espai de llibertat i de joc que doni valor i potenciï les seves capacitats. L'objectiu és convertir l'escenari en un espai on es vegi reflectida la diversitat real que existeix a la nostra societat.

L'associació va néixer a Banyoles fa 13 anys de la mà de la psicòloga i dramaturga Clàudia Cedo que, amb el suport de l'Aula de Teatre i l'àrea de Cultura de la ciutat, es va oferir per donar classes a diverses fundacions i centres per a persones en risc social.

Els espectacles que han estrenant reflecteixen les inquietuds dels seus alumnes amb la idea de donar-los veu respecte sobre temes que els interessen. Destaquen les actuacions del 2012 a l'estadi de Montjuïc, dins la Festa dels Súpers; el 2014, quan van guanyar el Premi al Compromís de les comarques gironines; i el 2015, amb el premi Banyolí de l'any a l'Entitat Social. Actualment el projecte atén més de 100 alumnes de 10 fundacions de la demarcació de Girona.

Anna del Barrio, coordinadora del projecte Escenaris Especials, ha assegurat que "és un honor rebre un premi d'aquesta envergadura. És una recompensa que no té preu, sobretot per als nostres alumnes, actrius i actors" i ha afegit que "si fóssim capaços d'escoltar totes les veus, de donar cabuda a tota la diversitat que, per sort, hi ha al nostre voltant, la cultura en sortiria enriquida. No volem donar veu als nostres alumnes, volem donar orelles a la resta".