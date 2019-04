Els que no van tornar de l'operació tornada

Dos morts al Solsonès i cinc al Bages, en dos accidents: així les gastava el trànsit de Setmana Santa fa quaranta anys. A la zona controlada per la comandància de Manresa de la Guàrdia Civil de Trànsit, aquella «operació tornada» va registrar un total de quinze víctimes. L'accident del Bages es va produir a la carretera de Manresa a Santpedor, a l'altura de la urbanització Pineda de Bages, i va consistir en la topada ente un Mercedes Benz i un Seat 127. Els ocupants del vehicle alemany no van patir lesions greus, mentre que les cinc víctimes viatjaven en el vehicle espanyol, ocupat per dos matrimonis i els seus fills. «El matrimoni format per Emilio Delgado i Amparo Giménez i la seva fila de tres mesos, Maria, van perdre la vida, així com els esposos Manuel Cruz Pérez i Maria Giménez Montero», informava aquest diari al costat d'una fotografia de com havia quedat de malmès el vehicle que ocupaven. «A l'hora de tancar aquesta edició encara continuaven la seva tasca d'ajut i auxili les forces de la Guàrdia Civil, així com les plantilles de les policies municipals de cada població» per acabar en pau el viatge de la gent a casa, informàvem.