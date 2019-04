Turull crida a aprofitar el 28-A per legitimar l'1-O en el primer míting en directe des de la presó

Primera aparició en directe de Jordi Turull en la campanya del 28-A. El cap de llista de JxCat al Congrés per Lleida ha intervingut per videoconferència a l'acte d'aquest dissabte al matí a la Seu d'Urgell (Alt Urgell), des de la presó de Soto del Real, i ha fet una crida a aprofitar les eleccions espanyoles per legitimar l'1-O. Turull veu el 28-A com una "gran oportunitat" que es juga "al terreny de les urnes", i ha insistit en enviar un missatge a l'Estat i al món que, omplint les urnes de vots independentistes, es constatarà la "determinació" de Catalunya per ser lliure. La dona de Turull, Blanca Bragulat, ha recordat que van empresonar el candidat enmig de la seva investidura i ha assegurat que després alguns diputats que hi van votar en contra se'n van penedir: "Ara no hi haurà segona volta", ha advertit, instant la ciutadania a votar JxCat.

Amb Bragulat a l'escenari, mirant atentament la pantalla que projectava per primera vegada en directe Turull en un acte de campanya, el cap de llista per Lleida ha cridat a aprofitar les urnes per enviar un missatge a l'Estat i al món que "reforci la legitimitat del que es va començar l'1-O". Turull ha deixat clar que el referèndum del 2017 no va ser "cosa d'un dia" sinó de la "determinació" de tot un país que vol ser "lliure".

Des de Soto del Real, l'exconseller ha asseverat que el moment actual és "transcendent, delicat i greu", tot i que el 28-A és una "gran oportunitat" perquè "hi haurà urnes". "I aquest és el nostre terreny de joc, som el de les urnes, i per això alguns som a la presó i d'altres a l'exili", ha afegit. Turull ha criticat que, d'altra banda, el terreny de joc d'alguns per poder vèncer siguin els tribunals, les pressions i la restricció de drets i llibertats.

El candidat de JxCat també ha aprofitat la connexió per agrair el "suport i escalf" que ha rebut des d'Estremera, Lledoners i Soto del Real: "No sabeu com ens ajuda a tots per anar amb la dignitat i el cap ben alt al judici després a la presó".

A l'acte també hi han participat el president del Govern, Quim Torra, i la número dos per Barcelona, Laura Borràs, a més de l'alcalde de la Seu, Albert Batalla.