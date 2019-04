Dos espanyols, entre els morts per la cadena d'atemptats a Sri Lanka

El brutal atemptat a Sri Lanka, amb sis explosions simultànies en tres hotels de luxe i diverses esglésies, s'ha saldat amb almenys 290 morts i més de 500 ferits. Entre els morts es troba una parella gallega: Alberto Chaves, de 31 anys, natural de Rianxo i veí de Pontecesures, i María González Vicente, de 31 anys, de la mateixa localitat.

El jove mort treballava a Profand Vayalat, a l'Índia, una filial de l'empresa de congelats Profand. La companyia ha confirmat les morts, igual que l'alcalde de Pontecesures, José Manuel Vidal. El regidor, que ha admès que se sent "una mica sobrepassat" -ja que la jove vivia a només 500 metres de la casa seva - ha convocat aquesta tarda una reunió de portaveus municipals i aquest dimarts hi haurà un ple extraordinari en què es decretaran diverses jornades de dol oficial. Per la seva banda, des del Ministeri d'Afers Exteriors encara no s'ha ofert informació oficial.

Els joves es trobaven de vacances a Sri Lanka i s'allotjaven a l'hotel Kingsbury, un dels establiments hotelers de luxe de la capital sacsejada per l'onada d'explosions. La noia, resident a Pontecesures i treballadora de l'empresa de Padrón Vestuarios Mayper, dedicada a la roba de treball, havia viatjat fins a Sri Lanka per passar uns dies de vacances amb la seva parella.

Sri Lanka va viure un Diumenge de Resurrecció sagnant quan es van produir sis deflagracions de forma simultània cap a les 08.45 hora local (02.45 GMT) en tres hotels de luxe a Colombo i també en una església de la capital, una altra a Katana, a l'oest del país, i la tercera a l'oriental ciutat de Batticaloa. Hores després, una setena detonació va tenir lloc en un petit hotel situat a uns cent metres del zoo de Dehiwala, a uns deu quilòmetres al sud de la capital, i l'última en un complex residencial a Dematagoda, també a Colombo.

A més, artificiers de l'Exèrcit de Sri Lanka van detonar també el diumenge de manera controlada un explosiu localitzat en les proximitats del principal aeroport internacional del país. Almenys 32 estrangers es troben entre els morts en els atemptats d'aquest diumenge i 30 més estan hospitalitzats. Entre els morts hi ha nacionals de Bèlgica, Estats Units, la Xina i el Regne Unit, entre altres països.