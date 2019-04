El Barça pateix per guanyar la lliga amb l'estil de tot l'any

Dia de celebració al Camp Nou, però amb suspens en les dues accepcions del terme. Emoció fins al final, perquè el curt marge que tenia el Barça sobre el Llevant i el tram final de partit, inclassificable, del conjunt de Valverde va portar a aquesta situació. I també suspens per al joc de l'equip ahir, més dedicat a pensar en el Liverpool que en oferir un bon espectacle a les més de 91.000 persones que van anar al camp. El pragmatisme d'aquest Barça campió, sòlid i inclement amb les rivals, va de la mà amb actuacions poc edificants. Ahir, l'equip va estar a uns centímetres de no poder celebrar la festa per un tram final surrealista en què es va haver de defensar d'un equip que lluita per no baixar.

També cal valorar, però, la sobrietat d'un conjunt que és viu en les tres competicions, que ja ha guanyat la que, segons Zidane, és la més important i que només ha caigut tres vegades en els últims 73 partits del campionat. La celebració que es va poder fer ahir al camp, bastant descafeïnada, quan el president de la federació, Luis Rubiales, va entregar la copa a Messi, ha de fer pensar en la lliçó que pot proporcionar el partit d'ahir, que no hi ha lloc per a la relaxació.



Sense encert, tot i un bon Coutinho

Valverde va decidir reservar d'entrada peces importants, com ara Messi i Busquets, pensant en el partit contra el Liverpool. De fet, el Llevant també va creure que el partit d'ahir no era gaire de la seva lliga i també va deixar a la banqueta elements importants, com Roger Martí o Morales, esperant que els enfrontaments posteriors li donin la permanència.

I va semblar que el Barça volia resoldre el tema el més aviat possible. Ja al primer minut, Aitor Fernández va haver d'evitar una rematada de Luis Suárez a passada d'Arturo Vidal. La pressió era constant i Coutinho, el més actiu del seu equip en els primers 45 minuts, va provar el xut al minut 4 i va centrar a continuació perquè Lenglet i Piqué acabessin sense poder arribar a la pilota. L'esprintada inicial la va finalitzar Ousmane Dembélé per la banda dreta, en una acció individual en què va deixar clavat Luna però en què no va trobar rematador.

A partir d'aleshores, els locals es van relaxar i la pressió va baixar. El Llevant, amb defensa de quatre, va viure més tranquil uns minuts i va travessar el centre del camp, tot i que sense perill.

Aquest va tornar en tres accions seguides de Couitnho. Al minut 24, no va poder rematar encertadament una passada d'Arthur. Tot seguit, va rematar de cap però massa centrat a les mans d'Aitor amb tot a favor i, finalment, va provar la seva jugada favorita, però amb un xut massa fluix. En la muntanya russa que era el partit, aquest va tornar a entrar en una altra períodes espès fins que el va desvetllar un xut a fora d'Arturo Vidal. Coutinho, novament,va disposar de la millor ocasió amb una falta directa que va estavellar violentament al travesser. Una centrada de Dembélé, que Rakitic va treure del cap de Piqué, va servir per finiquitar una primera part gens brillant i sense veure el gol que calia per al títol.



El de sempre, i a patir

Faltava el gol i per això Valverde va recórrer a Messi. L'argentí va tenir una influència ràpida en el partit i va dinamitzar el joc d'atac, a més de posar a prova Aitor Fernández. Però el gol no arribava, malgrat dues rosques seguides que ho semblaven de Rakitic i Dembélé.

L'acció decisiva va arribar quan ningú no s'ho esperava, en una jugada plena de rebots iniciada per una bona conducció de Dembélé. Suárez se la va endur amb sort, però semblava haver-la perdut quan Arturo Vidal va entrar com un tràiler i va fer arribar la pilota a Messi, qui, amb un cop de maluc, es va desfer de dos rivals i va creuar l'esfèrica lluny d'Aitor.

Quan semblava que tot estava fet, va poder arribar la catàstrofe. El Llevant va fer un pas endavant i va merèixer marcar en una parada de Ter Stegen a Mayoral, un xut a fora de Morales amb tot a favor, una rematada de Rochina, i dues faltes llançades per Bardhi i Jason a la bar-rera després d'errades impròpies de gent com Lenglet. Valverde va demostrar el seu tarannà retirant del camp Dembélé i tapant-se amb Sergi Roberto, i el remei va ser pitjor perquè, amb l'equip aculat, Bardhi va caçar una pilota que va anar rebotant fins al pal i va acabar a les mans d'un sorprès Ter Stegen a qui l'acció va fer riure i tot.

El Barça va acabar demanant l'hora, com en força partits en una lliga que des d'ahir és història i que té un incontestable guanyador.