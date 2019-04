El Baxi continua sisè tot i la derrota amb l'UCAM Múrcia

Malgrat perdre per 86-96 amb l'UCAM Múrcia, aquest diumenge al Nou Congost, el Baxi Manresa manté la sisena posició que tenia abans que es disputés la 29a jornada. Els de Joan Peñarroya sumen 16 victòries, les mateixes que el Joventut que ha dominat al Barça Lassa (89-77). Però la Penya té un partit més corresponent a la propera jornada, el que va perdre dimecres passat a la pista de l'Iberostar Tenerife (79-72) i es troba en setena posició. El partit de la jornada 30 el Bàsquet Manresa el jugarà el proper diumenge a casa del Kirolbet Baskonia, a partir de les 19,30 hores. Falten 5 partits per acabar la lliga regular i per decidir quins vuit equips entraran al play-off pel títol.

Tot i perdre a Badalona, el Barça Lassa és líder de l'ACB amb 23 victòries i ara està molt pendent del cinquè partit del play-off de l'Eurolliga que haurà de disputar aquest dimceres a Istambul contra l'Anadolu Efes per decidir si entra o no a la final four. El segon classificat a la lliga Endesa és el Madrid amb un triomf menys que els blaugrana, amb 22. El tercer és el Baskonia (21) i el quart el València (19), ben situats per ser caps de sèrie i tenir avantatge de pista. L'Unicaja, que s'ha imposat davant del San Pablo Burgos (91-70), és cinquè amb 17 triomfs.

El Bàsquet Manresa i el Joventut tenen per darrera el Tecnyconta (15) i l'Iberostar Tenerife (15), amb els canaris novens i amb un partit menys. Els aragonesos, que aquesta jornada han perdut amb el València Basket (89-91) juguen la propera setmana a Fuenlabrada. Més enrere, amb 13 partits guanyats, hi ha el MoraBanc Andorra i el San Pablo Burgos. Els andorrans van perdre dissabte a Tenerife (87-83) i encadenen quatre derrotes seguides. Els d'Ibon Navarro reben en la propera jornada l'Obradoiro i el divendres 10 de maig jugaran al Congost. En tres dies, el Baxi tindrà un parell de partits que poden ser determinants perquè el diumenge 12 anirà a l'Olímpic de Badalona.