Askia Booker trenca la ratxa positiva del Baxi Manresa

El cuer ha acabat amb la sèrie positiva de victòries del Baxi Manresa, que havia guanyat els tres últims partits. L'UCAM era perillós com es podia témer (incauts els que no s'ho pensaven) igual que un Askia Booker que ha acabat amb 40 punts, inclosos 9 tripes, i que ha estat decisiu en els dos darrers minuts amb accions personals que han estat imparables. El Baxi semblava que havia fet el més difícil, remuntar marges de més de deu punts i posar-se per davant en el tercer quart. Però no ha pogut rematar al seu rival i en els útims minuts ha acusat la tensió per assegurar una victòria clau de cara als play-off. El darrer avantatge local ha estat un 82-81 després de triples de Jou, quan faltaven 4 minuts. A partir d'aqui el parcial ha estat de 4-15, amb 13 punts seguits d'un Booker en estat de gràcia, letal. En canvi, els jugadors més destacats del Baxi en atac (Lundberg, Toolson) no han estat encertats en aquests instants que decidien la victòria. El base Sergi Garcia, que ha jugat 11 minuts, ha tingut una estrena acceptable.

En un matx altra vegada llarguíssim, de gairebé dues hores i deu minuts per les continues consultes al video, els àrbitres han merescut novament una referència especial. Peruga i els seus auxiliars (Manuel i Rial) han tingut una actuació inestable i en moments puntuals han perjudicat els locals. Peñarroya ha estat expulsat en els darrers segons per una segona tècnica. Des de gairebé el primer partit de lliga al Nou Congost (contra el Joventut ja se'n va veure una mostra clara), els col·legiats no afavoreixen en finals de cara o creu al Baxi, més aviat al contrari. Ahir ho va poder veure des de la llotja Antonio Martín, president de l'ACB. Caldrà tenir els nervis atemperats per al que queda ja que no sembla que aquesta dinàmica es modifiqui, i desesprar-se juga clarament en contra.



Poca concentració inicial

Un 0-6 d'entrada va ser la plasmació d'una entrada en joc del Bàsquet Manresa poc intensa. Lalanne havia perdut un parell de pilotes i Booker començava el seu festival particular amb dos triples seguits que col·locaven un 5-14 als quatre minuts. Ha entrat a pista Sergi Garcia però l'UCAM ha continuat amunt, amb un Koko que encistellava el 9-21 al minut set. Ha estat una jugada important, perquè ha ferit Sakho al front i ha empès a Sergi Garcia quan tornava a la seva pista, el que li ha costat la seva primer falta antiesportiva. Booker i Oleson han continuat castigant des del 6,75 i els murcians han aconseguit la seva màxima renda (14-27). Peñarroya ha continuat amb la rotació i han entrat Jou, Muñoz i Sima, intentant els del Congost que l'UCAM no s'escapés més. Un bàsquet de tres de Toolson i un de dos de Sergi Garcia (20-31) han tancat aqquest període inicial.

Murphy ha sortit a pista al segon quart malgrat els seus problemes amb la fascitis plantar al peu dret però només ha jugat tres minuts. Amb un 2+1 de Muñoz, el Baxi s'ha posat amb un 23-34 abans d'una nova falta antiesporiva de l'UCAM. ara de Cate. Booker continuava veient l'anella com una piscina però els millors minuts de l'ala Álvaro Muñoz escurçaven diferèmncies. S'hi afegia Lundberg per posar el 32-38 (minut 14) i els del Bages s'apropaven a només dos punts (36-38) gràcies a quatre punts seguits de Cady Lalanne, de nou capaç del millor i del pitjor. Feia tota la impressió que el Manresa podia arribar al descans per davant; no va ser possible perquè Askia Booker va tornar a la càrrega amb dos triples més (41-49) i va arribar a l'equador amb 7 cistelles de més enllà de la línia. A la mitja part, el marcador ha estat 46-51 i la impressi´oque encara queda molt per jugar.



Remuntar sense instint assassí

El Baxi ha tornat a la pista amb Lundberg de base i amb dos cincs, Sakho i Lalanne, que ja havien coincidit una estona al segon quart tot coincidnt amb la reacció manresana. Amb 52-56, un altre punt d'inflexió ha estat la segona antiesportiva d'Ovie Soko que ha significat la seva desqualificació. D'un 50-56 s'ha passat al 55-56 amb dos punts de Toolson i 6'50'' per acabar el quart. Mitrovic va respondre amb un triple però el Baxi havia agafat el ritme i era de nou Toolson qui oferia el primer avantatge (60-59) en el minut 25 de partit. Lalanne s'exhibia amb un gran tap, toit i que en la següent jugada es carregava amb la tercera falta. Sakho posava el 65-63 i els dos darrers minuts del quart han estat adversos per als de Peñarroya que, després de remuntar, han tingut un relaxament. Doyle i Cate han fert despartar l'UCAM per un parcial de 2-9 que ha situat el marcador amb un 67-72 al final d'aquest tercer capítol, els mateixos cinc punts per sota que tenia el Manresa al descans.

Els últims deu minuts han sigut d'emocions fortes i el Baxi no sempre les ha sabut gestionar de forma adequada, l'ansietat l'hi ha passat factura. Toolson ha posat el 72-74 a manca de set minuts pel final. Tot seguit, unes clares passes de Booker no assenyalades han exasperat Joan Peñarroya que ha rebut la seva primera tècnica. Tot i així, el Manresa ha continuat amb la lluita frec a frec i vencia per 77-76 a manca de 5'51'' per acabar quan una cistella triple des de la cantonada de Doyle ha donat vida als murcians (77-79) i ell mateix ha repetit, de dos, per evitar que l'UCAM es despengés (79-81). Guillem Jou, que durant uns minuts ha aconseguit parar Booker, ha clavat el triple del 82-81 a manca de quatre minuts. Ha estat la última alegria local, abans que el base visitant trenqués les il·lusions de victòria.

Els primers set punts seguits de Booker, anotats en 78 segons de joc, han suposat el 84-88. El Baxi tenia Sakho i Zubcic de pivots (Lalanne era a la banqueta) i Lundberg encistellava el 86-88 quan faltava 1'23''. Amb un minut de temps, la jugada clau amb un contra un de Booker que ha trencat Lundbreg, molt millor en atac perquè en defensa no ha pogut amb l'home del partit. L'acció ha acabat amb un 2+1 i un 86-91 que ha posat molta tensió en els manresans. Entre Toolson i Sakho (que bloquejava) han perdut la pilota i Booker ha encarat cistella; tot i que Lundberg h ha evitat la cistella amb un tap, els àrbitrers han considerat que la pilota baixava i han donat el 86-93 a falta de 39 segons. Ja no hi ha hagut resa fer i l'UCAM ha acabat guanyant per 86-96. El Baxi continua amb 16 victòries i cinc partits per davant per assegurar la seva participació als play.off del títol.

BAXI Manresa: Lundberg 21, Toolson 14, Pere Tomàs 2, Zubcic 13, Lalanne 14 -cinc inicial- Sakho 4, Álvaro Muñoz 9, Sergi Garcia 5, Guillem Jou 4, Sima i Murphy.

UCAM Múrcia: Booker 40, Doyle 13, Sadiel Rojas 2, Ovie Soko 8, Cate 8 -cinc inicial- Mitrovic 9, Oleson 6, Kyle Hunt 2, Radunovic 3, Lecomte 5 i Kloff.

Àrbitres: Peruga, Manuel i Rial.

Incidències: Uns 4.450 espectadors al Nou Congost, amb l'alcalde Valentí Junyent i Antonio Martín (president de l'ACB) a la llotja

Parcials: 20-31, 46-51 (descans); 67-72 i 86-96.