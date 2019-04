ERC s'imposa a JXCAT amb gairebé el doble de vots a Igualada

L'Anoia és una comarca on hi ha poblacions amb molt pes demogràfic, que tradicionalment té un vot socialista dominant. Els socialistes han recuperat més de 5 punts, d'un vot que possiblement els havien manllevat altres formacions, com Cs, que ara pesca de la part més a la dreta. El PP, entre la pessigada de Cs i la de Vox, com li passa pràcticament arreu, s'enfonsa. La victòria a la comarca és per a ERC, que dobla en vots Junts per Catalunya. Entre ERC, Junts i el Front Republicà sumen al voltant del 45% del total de vots. De la victòria d'ERC, en destaca Castellolí, on el grup pràcticament ha sumat la meitat dels vots emesos. A Montbui, tot i que ERC ha passat del 4 al 16%, el PSC domina clarament.

Argençola

139 votants han decidit que ERC s'alçi guanyador amb un 47,10%, seguidament de JXCat i el PSC amb un 7,97%.



Bellprat

ERC guanya amb 22 vots (48,89%), JXCat 11 vots (24,33%), el PSC 6 vots (13,33%) i En Comú Podem 3 vots. PP, Cs i VOX han obtingut un vot.



Calonge de Segarra

ERC guanya amb 61 vots (45,86%) seguidament de JXCat amb 45 vots i en tercer lloc el PSC amb 10 vots. Cs amb 5 vots, ECP i FR obtenen 4 vots cadascú.



Castellfollit de Riubregós

Amb 111 votants guanya JXCat que obté 44 vots, seguidament d'ERC amb 29 vots i en tercer lloc el PSC amb 8 vots. PP i FR obtenen 7 vots cadascún.



Castellolí

406 persones s'han apropat a les urnes i han proclamat ERC com a vencedor amb 202 vots (49,88%) seguidament de JXCAT amb 95 vots (23,46%) i ECP amb 36 vots. Segueix de molt a prop el PSC (34 vots) i FR amb 12 vots.



Igualada

ERC s'imposa amb 7162 vots, seguidament del seu rival sobiranista amb 4078 vots. Per solament 3 vots els PSC es col·loca en 3a posició amb 4075, ECP acaba amb 2381 vots i Cs amb 1887 vots. PP es postula amb 923 vots per sobre del Front Republicà amb 790 vots.



Jorba

507 persones han votat i han proclamat a ERC com a guanyador amb 197 vots (39,01%), seguit de JXCAT amb 86 vots, ECP 60 vots (11,88%) i el PSC amb 49 vots (9,70%). Cs s'emporta 43 vots i el Front Republicà amb 28 vots.