Messi: «Estem en un gran moment, hem d'estar junts i no criticar»

Leo Messi, que va fer dos gols i va ser, novament, un dels millors del seu equip davant el Liverpool, va admetre davant els micròfons de Movistar Liga de Campeones que hauran d'anar a totes en la tornada per assegurar-se un lloc a la final del Wanda Metropolitano, «l'eliminatòria no està del tot definida, anem a un camp amb història i que pressiona molt».

Messi va reconèixer que l'última ocasió del duel a càrrec de Dembélé «ha estat molt clara» i va explicar que «hem entrat al seu joc, molt físic i amb contraatacs, i no hi estem acostumats».

Va destacar la importància de no haver encaixat cap gol i va detallar que «a la primera part hem estat superiors, i a la segona ells han pujat el nivell». Finalment, preguntat pel seu gest en el segon gol blaugrana, va comentar que «és lleig veure que acomiadin Coutinho així. No entro en si ha estat bé o no. Simplement que ara hem d'estar tots junts i units, i tirar cap endavant». Per la seva banda, el tècnic Ernesto Valverde va dir que «hem fet un gran resultat, però l'any passat també teníem tres gols de renda».