Castellgalí farà una nova rotonda i un aparcament a l'avinguda de Montserrat

L'Ajuntament de Castellgalí durà a terme durant els propers mesos i al llarg del 2020 un important pla per millorar i modernitzar els principals polígons del municipi, que suposarà la inversió de 673.285,73 euros, el 85 per cent dels quals subvencionats per la Diputació de Barcelona. Destaca la creació d'una rotonda a l'avinguda de Montserrat per facilitar l'accés als polígons; la construcció d'una zona aparcament per a vehicles amb espai per al descans; i la instal·lació d'un punt de recàrrega de vehicles elèctrics.

La nova rotonda que es farà a l'avinguda de Montserrat comptarà amb una inversió de 288.434,57 euros i ha de facilitar l'accés dels vehicles de grans dimensions als polígons de La fàbrica i Pla del Camí.

Pel que fa a la nova zona d'aparcament, pressupostada en 381.028,03 euros, s'ubicarà en un solar d'uns 4.000 m2 entre els carrers Indústria i Maria Aurèlia Capmany i l'Avinguda de Montserrat. Actualment, en aquest espai s'hi aparca tot i que no està asfaltat. La intenció de l'Ajuntament és adequar-lo -s'asfaltarà amb productes reciclats i no contaminants- i fer-hi un aparcament en dos nivells, un dedicat als turismes i l'altre als camions.

A més, s'endreçarà la zona verda annexa per convertir-la en un espai de descans per a transportistes i treballadors dels polígons de La fàbrica i Pla del Camí. Al mateix aparcament s'instal·larà un punt de recàrrega de vehicles elèctrics en un mòdul innovador i que s'auto abasteix amb plaques fotovoltaiques. El cost és de 45.992,19 euros.

Substitució de l'enllumenat

Seguint amb el pla d'estalvi energètic i dins de les millores als polígons que rebran subvenció de la Diputació hi ha la substitució dels actuals llums de vapor de sodi dels polígons de La fàbrica, Pla del Camí i els Torrents per bombetes LED. Aquesta tecnologia ja s'està utilitzant a gairebé tota la resta del municipi. El cost és de 32.640,48 euros.

Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, remarca l'aposta de l'Ajuntament per tenir sempre al dia els polígons i la importància de poder-los anar modernitzant. «Castellgalí es troba en un punt estratègic del territori i que tinguem als nostres polígons 25 empreses que donen feina a uns 590 treballadors no és flor d'un dia», comenta, i afegeix que una inversió com la plantejada només es possible gràcies a la subvenció de la Diputació.

Divendres passat, la Diputació va fer públics els municipis que rebran ajuts dins del Programa complementari de modernització de polígons de la Diputació. Castellgalí serà l'Ajuntament bagenc que més diners rebrà en una convocatòria que l'ens resol segons uns criteris de competitivitat. En total, dels 673.285,73 euros que suposa dur a terme les millores, 572.292,88 els posarà la Diputació i 100.992,85, l'Ajuntament.