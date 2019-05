El Salou elimina el CCR i serà el rival del Manresa FS a la Copa

Sorpresa a la Copa Catalunya. El flamant campió de la lliga de Segona Divisió B, el CCR Castell-defels de Sito Rivera va caure ahir al migdia a la pista del Salou (equip també de Segona Divisió B) pel marcador de 5 a 3. El Salou, com a vencedor de l'eliminatòria de vuitens (a partit únic), serà el rival del Manresa FS als quarts de final, fase de dona dret a disputar, la propera temporada, la Final Four d'aquesta competició.

Els manresans jugaran aquest enfrontament a la pista del Salou, en data encara per concretar. L'altra confrontació de quarts de final serà el Mataró-Cerdanyola, tenint en compte que a la final a quatre ja tenen plaça assegurada els dos equips catalans que juguen a Primera Divisió, el Barça Lassa i l'Industrias Santa Coloma.

Aquesta temporada, el Manresa FS ha passat tres eliminatòries, les tres a domicili. La primera a Ger (Cerdanya), on va superar el GSPort (de Segona Catalana) per 2 a 7; la segona va ser davant el Vacarisses (de Tercera Nacional) amb victòria per 2 a 6, i el tercer rival va ser també un conjunt de Tercera Nacional, el Sala 5 Martorell, que el va superar per 3 a 5.

A la lliga de Segona Divisió B, i després de jugar-se, dissabte, el darrer partit que quedava de la 27a jornada: Hospitalet Bellsport, 4-Mataró, 6. El Manresa FS conserva la segona plaça, amb 57 punts, tres més que els que té el Mataró, quatre respecte a l'Escola Pia de Sabadell i cinc en relació amb el Pallejà. El líder i campió és el CCR Castelldefels, amb 72 punts. Cal recordar que els tres primers classificats jugaran la porpera edició de la Copa del Rei.