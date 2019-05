Busquets: «Han anat a buscar el partit i a nosaltres ens ha costat superar la seva pressió»

Encara incrèdul pel que havia acabat passant, el migcampista Sergio Busquets va admetre que «han estat millors. Han anat a buscar el partit i, sobretot en cada inici de les dues parts, ens ha costat molt superar la seva pressió. Ens han marcat molt aviat i això també ens ha posat les coses més difícils. Tot i això, hem tingut ocasions per fer el gol que ens faltava però no hem tingut encert abans del descans».

Arran de la desfeta, Busquets ha demanat «disculpes. Ja ens va passar a Roma i aquí s'ha repetit. De totes formes, ara no és el moment per reprovar res. Certament que en el quart gol ens hem despitat i ells han estat més llestos.

Per la seva banda, l'entrenador blaugrana Ernesto Valverde va atendre els micròfons de Movistar + Lliga de Campions i va declarar que «ells han començat amb molta agressivitat, però després del primer gol hem tingut ocasions per marcar, que no hem transformat. A la segona part no hem superat la seva pressió».

Valverde va confessar que el córner del quart gol «ha sorprès tothom» i va admetre que «quan et remunten una eliminatòria així no hi ha excuses, no hem tingut la resposta que volíem». Finalment, i preguntat pel seu futur a la banqueta blaugrana, l'entrenador va afirmar que «tothom ha d'assumir responsabilitats».