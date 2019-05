Votants defensen al Suprem que als col·legis on no van anar agents estatals no hi va haver incidents

Votants de l'1-O que han declarat aquest dimecres al Tribunal Suprem han defensat que en els col·legis electorals on no hi va haver presència de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil la jornada es va desenvolupar sense incidents. Així ho han relatat testimonis que van estar en centres de votació de municipis com Badalona, Barcelona, Anglesola, Alforja o la Pobla de Mafumet.

Tots ells han parlat d'un ambient "festiu" i "pacífic", i sí han dit que van veure mossos d'esquadra, que van intentar entrar al col·legi sense èxit per l'elevada presència de persones concentrades a la porta que els impedien el pas. L'advocada de l'Estat Rosa María Seoane ha insistit en preguntar qui va entrar urnes i paperetes, però els testimonis li han respost que ho desconeixien. També li han dit no saber qui va obrir els centres.

Els dotze testimonis que han declarat al Suprem en la sessió del matí d'aquest dimecres han estat proposats per la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull. En tots els casos han estat testimonis de ciutadans que van estar en col·legis electorals on no hi van haver presència de la Policia Nacional ni de la Guàrdia Civil, i sí en canvi dels Mossos d'Esquadra. Els testimonis han assegurat que no van veure cap acció violenta i han relatat un ambient "tranquil", "pacífic" i "festiu".

Així ho ha explicat, per exemple, Marga Borràs, que va estar present al col·legi de la Pobla de Mafumet (Tarragonès), que ha dit que no van tenir "visites" de cossos estatals i ha explicat que els Mossos ja es van presentar al centre la nit abans i a primera hora del matí per avisar que havien de "desallotjar". Un cop va obrir el col·legi, la jornada va transcorre "amb normalitat democràtica, com el 28-A", i els mossos "van fer diversos intents" d'entrar, però els ciutadans es posaven davant de la porta "de peu". "No van aconseguir entrar en cap moment, només ho haurien pogut fer amb violència", ha respost a la fiscalia.

Tant aquesta testimoni com un altre també de la Pobla de Mafumet, Agustí Valls, han explicat la presència al col·legi d'un noi "amb una bandera d'Espanya a la cintura" que va votar i "no va passar res". "El vam aplaudir, no hi va haver cap incident, va entrar, va votar i va marxar", han explicat. També han explicat que el dia abans hi va haver activitats al centre. "Jo vaig portar el saxo, altres la guitarra, es va jugar a cartes, es van cantar cançons", ha explicat Valls, "vam passar-hi la nit esperant el dia següent".



Un centre que no obre a Badalona



Un altre testimoni, Guillem Galceran, ha explicat com es va presentar a primera hora a un centre de Badalona, l'institut Badalona 7, que no va arribar a obrir i on hi va haver presència d'una parella de mossos. "Van donar una volta al perímetre de l'edifici per si hi havia una entrada", ha explicat, mentre ell amb altres concentrats informaven als ciutadans que hi anaven que podien votar en un altre lloc perquè hi havia cens universal.



"Temor" en un centre de Barcelona



Un testimoni present al col·legi Cor de Maria de Barcelona, Josep Lluís Torres, ha explicat que al centre hi va haver "un moment de temor" després de veure imatges de les actuacions de la Policia Nacional en altres centres. "Estaven agredint votants com a nosaltres", ha dit, però ha afegit que allí no s'hi van presentar. Pel que fa als Mossos, hi havia una parella que van intentar "entrar" perquè es van "retirar" per la presència de gent, que els impedia l'accés.

En un altre col·legi de Barcelona, el Centre de Formació Especial Folch i Camarasa, el testimoni Joaquim Maria Palau ha explicat que no hi va anar la Policia Nacional tot i que els van veure passar per davant del col·legi. També ha destacat que en el centre hi va haver una "organització espontània" per part dels veïns, també per protegir el mobiliari del centre, que era "específic" per als alumnes del centre.

Dos testimonis més han explicat com va ser la jornada a Anglesola (Urgell), amb "actitud molt festiva". Un d'ells, Joan Torres, ha explicat que van dir als mossos que no els deixarien passar i que ho intentarien fer "pacíficament", i que no van entrar fins al final de la jornada quan no quedava ningú al centre.

Un testimoni d'Alforja (Baix Camps), Alfonso Barceló, ha explicat que el centre estava "ple de gent" i que no va veure que els mossos que hi havia intentessin accedir-hi, tot i que la fiscalia ha remarcat que en una acta de la policia catalana hi consten "tres intents". "Jo no els defineixo com a intents d'entrada, vaig veure que parlaven amb algunes persones, suposo que van veure tanta gent que van desistir d'entrar", ha dit. A Lliçà de Vall, Maria Rosa Arboix ha declarat que els Mossos d'Esquadra van "precintar" la porta del centre quan cap a mitja tarda el van decidir tancar davant les "notícies temibles" que arriben d'altres municipis.

La regidora de la Sénia (Montsià) Isabel Castell també han relatat que la jornada es va celebrar de forma "pacífica". "No va passar res, es respirava satisfacció de poder exercir el dret a vot", ha dit Castell, tot afegint que només hi va haver un incident quan "un grup d'ideologia d'extrema dreta va intentar tirar pedres als cotxes dels mossos", que van acabar marxant.



"Sorpresa" amb les urnes



L'advocada de l'Estat Rosa María Seoane ha preguntat insistentment als testimonis si sabien qui havia portat les urnes als centres, com havien arribat i qui va obrir i tancar els centres. Els testimonis han respost en tots els casos que ho desconeixen. Alguns han mostrat la seva "sorpresa" pel fet que les urnes i la resta de material electoral hi fossin. "Va ser una sorpresa, cap a les vuit del matí vaig preguntar on eren les urnes, van obrir la porta i estaven allà, sembla que havien entrat per la porta del darrere", ha declarat Joaquim Maria Palau.

Un altre testimoni, Carles Valls, de Balenyà (Osona), ha explicat que ell mateix amb dos companys més va entrar l'urna que algú va treure d'un cotxe. "Les urnes havien aparegut, no sabíem com, hi havia paperetes, els primers a votar van ser els presidents de mesa, vam fer un acte de dignitat", ha dit, "jo les vaig entrar al col·legi, no recordo ni el model de cotxe que era".