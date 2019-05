El llançament al parquet del Congost d'una moneda, durant el partit entre el Baxi i l'Andorra, divendres, pot comportar una nova sanció per a l'entitat manresana. Els àrbitres ho van fer constar a l'acta i el jutge únic ha de determinar si cal un càstig o no. El Manresa li ha fet arribar un informe. Aquesta temporada ja s'han rebut tres multes per llançaments d'objectes. L'últim va ser de 600 euros, per una ampolla d'aigua de plàstic