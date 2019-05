Dies que són sants

Entre titular i titular; entre actualitat política, social i judicial, sento que el conductor del programa radiofònic matinal que se'm cola per l'auricular diu que avui [ahir per al lector] és Sant Isidre, Sant Torquat i Sant Indaleci. En la penúltima pàgina d'aquest diari també ho trobaran. El santoral és un clàssic que creia desaparegut dels mitjans audiovisuals. Dècades enrere, als informatius de TV3 fins i tot hi havien dedicat una secció específica, amb una popularitat gairebé equiparable a la que ara té l'espai del temps meteorològic, a càrrec del periodista Salvador Alsius. Anys després, Alsius rememorava aquells moments i aquell espai intercalat entre notícies, i reconeixia que li havia proporcionat una projecció pública «inesperada i desproporcionada». Aquest clic radiofònic matinal m'ha fet recordar quan a casa, pels pares i els avis, els esdeveniments no es fixaven en el calendari de la memòria amb dies i mesos, sinó amb noms de sants. «Aquell any va caure neu pels volts de sant Medir!», recordo haver sentit, en referència a una nevada tardana (el març). Més enllà de creences religioses, em conforta sentir que els mitjans actuals també deixen espai al que gairebé forma part de la tradició oral (tot i que fent un google els trobareu), d'un paisatge nostrat. I així podeu llegir aquest article, si teniu a bé, avui que és Sant Honorat, Sant Joan Nepomucè i Sant Simó.