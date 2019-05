Mor Isaac Kappy, actor de «Thor» i «Breaking Bad»

L'actor nord-americà Isaac Kappy, que va participar en la sèrie "Breaking Bad", es va treure la vida llançant-se d'un pont a Arizona dilluns passat sota l'argument de "no haver estat un bon home", han confirmat fonts oficials aquest dimecres.



Als seus 42 anys, l'actor, que també va aparèixer en la pel·lícula "Thor" (2011), va decidir saltar des del pont, va confirmar el portaveu del Departament de Seguretat Pública d'Arizona, Bart Greus.



Segons el portal de notícies especialitzat TMZ, diversos transeünts van intentar detenir sense èxit a l'actor segons abans que es llancés del pont.



Les autoritats estatals van donar per tancada la investigació, després de confirmar que es va tractar d'un suïcidi.



Publicació prèvia a Instagram

Trajectòria

Hores abans del suïcidi, Kappy va publicar a la xarxa socialuna llarga carta, en la qual confessava haver reflexionat sobre el seu caràcter, el seua més de reconèixer que s'havia aprofitat d'amics i familiars."Confesso des de la meva arrogància que aquestes revelacions no havien arribat abans. Ja veuen, jo creia que era una bona persona. Jo no he estat un bon home.", es llegeix en la seva missiva.Kappy va reconèixer que havia utilitzat als seus coneguts per aconseguir diners, a més d'haver venut drogues i trair a gent que estimava. També que el consum excessiu d'alcohol, cigars i estupefaents li havien destrossat el cos.L'actor va demanar perdó als que van confiar en ell i a "Jesús", per haver-li "fallat de nou".i que no valia la llum de "Déu".Kappy va esdevenir una de les figures més polèmiques de Hollywood per les seves declaracions incendiàries a les xarxes socials.D'acord amb el portal especialitzat en audiovisuals IMDb, Kappy també va participar en els films "Fanboys" (2009) i "Terminator Salvation" (2009).La famosa sèrie nord-americana "Breaking Bad" (2008-2013) va ser ambientada i produïda a Albuquerque, Nou Mèxic, i es va caracteritzar per posar als seus personatges en situacions que aparentment no tenen sortida.