Així funcionarà el primer supermercat cooperatiu de Catalunya, que es vol obrir a Manresa

"Pagar un preu just per un producte de qualitat i de proximitat". Aquest és el principal objectiu d'un col·lectiu de persones que treballa per engegar a Manresa el primer supermercat cooperatiu de Catalunya. Ara, el col·lectiu busca aconseguir els 1.800 socis que consideren necessaris per tirar endavant la iniciativa.

El supermercat tindrà un format democràtic i participatiu, i donarà prioritat als productes sostenibles i de proximitat. Segons han explicat els seus impulsors, en un supermercat cooperatiu, són els socis qui, amb el seu temps, mantenen l'engranatge del negoci.

És a dir, treballen en tasques del supermercat per abaratir el cost dels productes. La intenció és obrir el nou supermercat a finals d'aquest any, i es vol ubicar al Mercat Puigmercadal de Manresa.



Treballar tres hores al mes



En aquesta cooperativa, són els socis els qui aporten una part del seu temps –calculen unes tres hores al mes- per poder abaratir el preu dels productes que es troben al local i decidir quins productes s'hi ofereixen.

Tot i que encara s'han de definir, els criteris amb els quals treballarà el nou supermercat són els de proximitat i sostenibilitat, però seran els seus socis els qui decidiran en què s'aposta. Segons ha explicat un dels impulsors, Francesc Rota, l'objectiu és "deixar de ser persones passives per convertir-nos en agents actius d'aquest consum".

De moment però, el futur supermercat té encara decisions per prendre. D'una banda, ha d'aconseguir els 1.800 socis que consideren necessaris per impulsar el negoci i, de l'altra, la seva ubicació.



On s'ubicaria aquest supermercat?



El col·lectiu té els ulls fixats al Mercat Puigmercadal de Manresa per la seva centralitat i perquè, darrera, hi hauria el suport de l'Ajuntament. De moment, compten amb el vistiplau de l'Ajuntament, tot i que el projecte s'ha de licitar i ells optaran al concurs públic.

Com va néixer la idea?



La iniciativa va sortir arran de la projecció del documental 'Food Coop' sobre un popular supermercat cooperatiu de Nova York i, de moment, ja són una dotzena de socis.

Situat al barri de Brooklyn des de fa més de 40 anys, Park Slope Food Coop de Nova York compta amb 17.000 socis compromesos a treballar-hi tres hores al mes. La reducció de la despesa en salaris ha permès abaixar el preu dels productors i atraure més gent. Els productes que s'hi ofereixen, d'altra banda, provenen de l'agricultura ecològica i de proximitat, i tenen certificació ètica.



Atraure socis per fer viable la iniciativa



El col·lectiu té clar que, per fer viable la iniciativa, els cal la implicació de la gent i, per això, fan una crida per tal d'atraure nou socis. De moment, tornaran a projectar el documental 'Food Coop' dimarts 28 de maig a la Plana de l'Om. A més, durant la Festa del Riu, el pròxim 1 de juny, tindran una parada per donar a conèixer la iniciativa i captar nous socis.