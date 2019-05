Les dretes desbanquen Manuela Carmena de l'alcaldia de Madrid

L'actual alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, ha guanyat les eleccions a l'Ajuntament de Madrid després que la seva formació, Más Madrid, hagi obtingut 19 diputats però no podrà repetir en el càrrec perquè no suma amb els 8 del PSOE encapçalat per l'exseleccionador espanyol de bàsquet Pepu Hernández ja que la majoria absoluta està fixada en 29 regidors. D'aquesta manera, el PP, liderat per José Luis Martínez-Almeida, recuperarà l'alcaldia de la capital de l'Estat sumant els 15 regidors –sis menys que el 2015- que ha aconseguit amb els 11 de Ciutadans, liderat per Begoña Villacís, i els 4 de VOX, que entra per primer cop al consistori madrileny. La participació ha estat del 68%, quasi un punt menys que en els comicis del 2015.

En les anteriors eleccions, el PP liderat per Esperanza Aguire va ser la força més votada, amb 21 regidors, només un més que la fins ara alcaldessa, Manuela Carmena, que entrava en política i assolia el govern municipal mitjançant un pacte d'esquerres. El PSOE va obtenir aleshores 9 representants, un més que els vuit sumats avui, mentre que Ciutadans en va sumar 7.